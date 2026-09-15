Fromago Cheese Experience acogerá la presentación del Concurso Internacional de Panes de Zamora que se celebrará en 2027

ZAMORA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Fromago Cheese Experience', la feria del queso que se celebra esta semana en Zamora, será la antesala del próximo Panfest y acogerá la presentación del Concurso Internacional de Panes 2027.

De la mano de Harina Tradicional Zamorana y Molinos del Duero, la calle Viriato ofrecerá cuatro jornadas de demostraciones en directo, talleres gastronómicos y actividades participativas dedicadas al pan, la pizza y la pasta fresca.

La iniciativa pretende poner en valor el pan artesanal, los cereales tradicionales y el papel de la innovación entorno a las harinas, de forma que la feria convertirá a Zamora en un punto de encuentro para profesionales y aficionados al mundo del pan.

Molinos del Duero desarrollará una programación propia bajo el concepto 'Obrador en Vivo', y convertirá el proceso de elaboración en uno de los principales atractivos para los visitantes.

Entre las 13:00 y las 21:00 horas se sucederán demostraciones, elaboraciones en directo, talleres gastronómicos y actividades participativas centradas en el pan, la pizza y la pasta fresca.

La propuesta contará con la participación de cuatro maestros artesanos de prestigio como Josep Pascual, Francesco Genchi, Florindo Fierro y Michela Domizi, que compartirán sus conocimientos y técnicas a través de diferentes sesiones a lo largo de las cuatro jornadas.

La programación arrancará el jueves 17 de septiembre con la demostración de pan sin gluten a cargo de Josep Pascual (13:00 h). Por la tarde, Francesco Genchi abordará la elaboración de la pizza clásica (17 horas), y Pascual cerrará la jornada con una sesión sobre panadería moderna, arte y decoración (19 horas).

El viernes 18, Genchi abrirá el espacio a las 13:00 h centrándose en la pizza napolitana y a las 17 horas, Josep Pascual mostrará la técnica y precisión de la viennoiserie, tras lo que cederá el testigo a Florindo Fierro, quien presentará una selección de panes artesanos diseñados para maridar con queso.

La jornada del sábado 19 incorporará la pasta fresca y la innovación panadera y a las 13 horas, Michela Domizi elaborará tagliatelle y orecchiette de forma artesanal y Florindo Fierro exhibirá panes elaborados con diversos cereales, y Francesco Genchi finalizará el día con una exhibición de pizza contemporánea.

Asimismo, El domingo 20, Michela Domizi acercará a los asistentes el arte de la pasta rellena (ravioli y tortellini) a las 13 horas y la programación finalizará a las 17:00 h con la ponencia 'Del cereal al pan artesano', impartida por Florindo Fierro. ...