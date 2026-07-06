El fuego de Congosto (León), primer gran incendio forestal de la campaña 2026, con 517 hectáreas

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fuego que se inició en el municipio leonés de Congosto el pasado 24 de junio, extinguido desde la noche de este sábado, figura ya como el primer gran incendio forestal --más de 500 hectáreas de superficie afectada según la definición del Miteco-- en Castilla y León en la campaña 2026, tras calcinar un total de 516,99 hectáreas, con datos provisionales de perimetración.

Según datos en la web de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León, el fuego comenzó a causa de rayos en la noche del pasado 24 de junio y ha quedado extinguido a las 20.30 horas del 4 de julio, diez días después de su inicio.

En este tiempo, las llamas han calcinado 478,9 hectáreas de superficie arbolada y 38,09 hectáreas de pasto, lo que suma 516,99 hectáreas totales, cifra que supera las 500 hectáreas de superficie afectada marcada por el Miteco para la estadística sobre incendios.

De hecho, es el único incendio que aparece en el apartado de "incendios de más de 500 hectáreas" en el avance provisional de incendios forestales de la web Inforcyl de la Junta.

Este incendio alcanzó el índice 1 de gravedad en la madrugada del pasado 25 de junio, situación de la que salió el día 30 y se dio por estabilizado en la tarde del 2 de julio.