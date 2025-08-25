El fuego de Porto de Sanabria obliga a la evacuación de cinco localidades de Zamora

Varias personas observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España).
Varias personas observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press
lunes, 25 agosto 2025
ZAMORA 25 Ago.

El fuego de Porto de Sanabria ha vuelto a dar un giro y ha obligado a la evacuación de cinco localidades zamoranas en la tarde de este lunes, 25 de agosto,, según han informado fuentes del Cecopi.

Se trata de las localidades de San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Escuredo. En total y según el Cecopi, 145 personas censadas, aunque ahora hay muchas más por las vacaciones estivales.

Los evacuados serán alojados en el Centro de Transportes de Benavente.

