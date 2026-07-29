El fuego de La Utrera (León) podría estar provocado por una persona que intentó prender dos veces días antes

Terreno quemado por el incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en La Utrera (León). - Carlos Castro - Europa Press

LEÓN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Valdesamario (León), María Cristina García, ha manifestado este miércoles que el incendio de La Utrera --que alcanzó en el día de ayer el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y obligó a evacuar a 66 personas-- es de carácter intencionado y podría estar provocado por la misma persona que intentó prender en la zona en dos ocasiones los días anteriores.

Según ha concretado en declaraciones a Europa Press, la mano del hombre está detrás del fuego declarado a las 14.45 horas de ayer con dos focos en las inmediaciones de la carretera y que poco después se elevó a IGR-2, a las 15.30 horas, al poder comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales. Al respecto, ha detallado que el pasado lunes día 27 y el viernes día 24 posiblemente la misma persona intentó ya provocar el fuego a diferentes horas en otras dos ubicaciones.

Al respecto, la regidora ha explicado que el pasado día 27 fue necesaria la intervención de efectivos para sofocar el incendio que se inició en La Utrera, en la carretera que discurre entre León y Astorga, y en el caso del intento del pasado viernes día 24 un vecino del municipio que pasaba por la zona pudo atajar el fuego con un extintor que llevaba en su vehículo.

"Ayer lo consiguió", ha lamentado y ha advertido que el monte "da pena" tras los fuegos sufridos. "Yo creo que ha sido el mismo, que lo he intentado varias veces hasta que lo ha conseguido", ha agregado.

Durante la tarde de ayer el incendio obligó a desalojar a 66 personas de La Utrera y La Velilla, así como a confinar a 50 vecinos de La Garandilla y El Castro, además de suponer el corte de la carretera LE-451, entre los kilómetros 37 y 40. Tras una noche con una evolución favorable, los vecinos han vuelto a sus casas alrededor de las 9.00 horas de este miércoles y el nivel de peligrosidad se ha rebajado a IGR-1.

En estos momentos, según ha señalado María Cristina García, la situación ha mejorado y se está controlando. No obstante, la zona está muy caliente y hay medios aéreos enfriando la superficie. De esta forma, actualmente "no hay peligro" y la estimación es que el área calcinada podría situarse en torno a 3.000 hectáreas.

La alcaldesa ha confiado en que la evolución del fuego continúe en la línea de mejoría a lo largo de la jornada, aunque habrá que estar pendientes ante las elevadas temperaturas y la cantidad de combustible que hay en los montes.