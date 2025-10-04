La fuente de la Puerta de Zamora de Salamanca se iluminará este domingo de verde con motivo del Día contra la Meningitis

SALAMANCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fuente de la Puerta de Zamora de Salamanca se iluminará este domingo, 5 de octubre, de color verde con motivo del Día Mundial Contra la Meningitis, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta iniciativa, a petición de la Asociación Española contra la Meningitis (AEM), se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca de "apoyar a los grupos de ayuda mutua en su labor de promoción de la salud y de la calidad de vida de las personas y sus familias".

En este sentido, el Consistorio también emitirá mensaje de concienciación social a través de los paneles luminosos repartidos por toda la ciudad.