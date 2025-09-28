La fuente de la Puerta de Zamora en Salamanca se iluminará mañana de color rojo por el Día Mundial del Corazón

SALAMANCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fuente de la Puerta de Zamora en Salamanca se iluminará de color rojo este lunes, 29 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Corazón, a petición de la asociación salmantina 'El Paciente Experto'.

Esta iniciativa, al igual que otras similares, se enmarca en el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Salamanca a la hora de apoyar a los grupos de ayuda mutua en su labor de promoción de la salud y la calidad de vida de las personas y de sus familias, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Además de iluminar la Puerta de Zamora, el Consistorio mostrará mensajes de concienciación en los paneles informativos distribuidos por la ciudad.