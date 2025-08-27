Fundación Ávila e Hilandia refuerzan el vínculo entre cultura local y sostenibilidad a través de oficios tradicionales

La presidenta de la Fundación Ávila, Dolores Ruiz-Ayúcar, y la responsable de Hilandia, Blanca Fernández, firman un convenio de colaboración que pondrá en valor la lana de oveja - FUNDACIÓN ÁVILA

ÁVILA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cultura, la sostenibilidad y el desarrollo rural se entrelazan en el nuevo convenio firmado entre la Fundación Ávila e Hilandia, que busca promover el patrimonio inmaterial vinculado a los oficios tradicionales y la lana de oveja, generando nuevas oportunidades en el territorio.

El acuerdo, rubricado este miércoles en el palacio de Los Serrano por la presidenta de la Fundación, Dolores Ruiz-Ayúcar, y la responsable de Hilandia, Blanca Fernández, supone "el inicio de una alianza con impacto real en el territorio", según ha destacado Ruiz-Ayúcar.

Fernández, por su parte, ha subrayado que esta colaboración fortalece los ejes del Festival Ávhila: arte, lana, patrimonio y solidaridad, impulsando iniciativas que resaltan la riqueza cultural y social de la comunidad con un enfoque sostenible y equitativo.

El convenio contempla acciones educativas, culturales y de dinamización territorial, especialmente ligadas a la puesta en valor de la lana y de los oficios rurales, a la transmisión de saberes inmateriales y al emprendimiento en el medio rural.

Como primera actividad fruto de esta alianza, ambas entidades han presentado los talleres "Cuentalanas medieval", que se celebrarán los días 5, 6 y 7 de septiembre en el marco de las Jornadas Medievales.

La propuesta, abierta a todos los públicos, combinará narración oral, arte textil y cultura popular de la mano de Las Damas de la Lana, que mostrarán técnicas tradicionales de hilado, cardado y teñido natural con lana de ovejas autóctonas.

Todo ello en el patio renacentista del palacio de Los Serrano, convertido en escenario vivo donde tradición e innovación se encuentran. El patio del Palacio además se engalanará con una intervención textil contemporánea: los estandartes de lana de Hilandia Estudio Textil, unas piezas de gran formato realizadas a mano que reinterpretan la heráldica del edificio renacentista desde una visión actual.

Durante los tres días, el espacio permanecerá abierto al público de 11.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en una experiencia que une patrimonio, sostenibilidad y cultura viva.