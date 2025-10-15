Fundación 'la Caixa' apoya a 18 entidades de CyL para facilitar material escolar a niños en situación de vulnerabilidad

Dieciocho entidades sociales de Castilla y León reciben el apoyo de la Fundación 'la Caixa' para facilitar material escolar a niños en situación de vulnerabilidad - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

La iniciativa alcanza a 1.240 estudiantes de toda la Comunidad con ayudas de 25 euros por alumno, adaptadas a sus necesidades reales

Un total de 18 entidades sociales de Castilla y León han recibido el apoyo de la Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, con una colaboración de 31.000 euros destinada a la compra de material escolar para niños en situación de vulnerabilidad.

Esta actuación se enmarca en la quinta edición de la campaña de material escolar, cuyo objetivo es garantizar que todos los menores puedan comenzar el curso en igualdad de condiciones y ha alcanzado a 1.240 estudiantes de toda la Comunidad con ayudas de 25 euros por alumno, adaptadas a sus necesidades reales.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran Cruz Roja Ávila, Cruz Roja Palencia, Cruz Roja Salamanca, Cruz Roja Segovia y Cruz Roja Zamora, además de la Fundación Secretariado Gitano en sus sedes de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, León y Burgos.

También colaboran otras organizaciones sociales comprometidas con la inclusión educativa, como YMCA, Asociación Allende Mundi, Fundación Rondilla, Procomar Valladolid Acoge, Asociación Valpon, Eneka, Mensajeros de la Paz, Asociación Leonesa de Mujeres Simone de Beauvoir, Cáritas Astorga, Cáritas Burgos y Cáritas Soria.

A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y cercanas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación 'la Caixa' dirigidas a dar respuesta a estas necesidades. En 2024, se apoyaron casi 5.625 proyectos de cerca de 5.220 entidades sociales.