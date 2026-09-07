La Fundación "la Caixa" apoya a cerca de 500 menores vulnerables en CyL en el nuevo curso escolar

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa" ha acompañado a cerca de 500 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Castilla y León con motivo del inicio del curso escolar 2026-2027. A través del programa CaixaProinfancia, la entidad ha ofrecido apoyo socioeducativo y ayudas a las familias para favorecer la igualdad de oportunidades desde la infancia.

A través de una intervención integral, CaixaProinfancia ha acompañado durante todo el curso escolar a niños, niñas y adolescentes de cerca de 300 familias vulnerables en la comunidad. El programa ha ofrecido apoyo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre, talleres familiares y ayudas para necesidades básicas como alimentación e higiene infantil, material escolar, gafas y audífonos. Asimismo, con el inicio de las clases, ha entregado kits de material escolar adaptados con mochila y elementos básicos según la etapa educativa.

El director general adjunto de la Fundación "la Caixa", Marc Simón, ha señalado que el objetivo es que todos los niños puedan empezar el curso con los recursos y el acompañamiento necesarios para aprender y desarrollarse. En este sentido, ha destacado que este apoyo desde la infancia resulta clave para romper el círculo de la pobreza y generar más oportunidades de futuro. En toda España, la iniciativa ha acompañado a cerca de 67.000 menores a través de una red de 475 entidades sociales que trabajan junto a centros educativos y administraciones públicas.

En España, donde uno de cada tres niños crece en riesgo de pobreza o exclusión social, la iniciativa ha prestado atención a factores que condicionan el desarrollo de los menores, como las dificultades de aprendizaje, el malestar emocional o las carencias materiales. Los resultados han reflejado el impacto de este trabajo, ya que el 84,7 % de los participantes obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo que se sitúa 2,6 puntos por encima de la media nacional.

Desde su puesta en marcha en 2007, CaixaProinfancia ha acompañado a más de 400.000 menores en situación de vulnerabilidad en toda España. Actualmente, el programa está presente en todas las comunidades y ciudades autónomas, actúa en 155 municipios y cuenta con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros.

Además, la Fundación "la Caixa" ha impulsado otras iniciativas como las Convocatorias de Proyectos Sociales o la convocatoria Más Infancia, cofinanciada con el Fondo Social Europeo, y en 2026 habrá destinado más de 700 millones de euros a programas de transformación social.