La Fundación Caja Rural de Zamora organiza en febrero un ciclo dedicado a la prevención y atención frente al cáncer

ZAMORA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Zamora dedicará el mes de febrero a la prevención, concienciación y abordaje integral del cáncer a través de un completo programa de actividades enmarcado en Info Salud, que contará con la colaboración de Azayca (Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer) y AECC Zamora.

La iniciativa se desarrolla en torno a la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer y tiene como objetivo acercar a la ciudadanía información rigurosa y actualizada sobre la enfermedad con un abordaje desde distintas perspectivas como la atención al paciente oncológico, la preparación previa a los tratamientos, la prevención, la importancia de la actividad física, la alimentación saludable y el acompañamiento psicológico.

La Fundación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha apuntado que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, una parte significativa de los casos de cáncer podría prevenirse mediante la adopción de hábitos de vida saludables y la detección precoz.

En este contexto, el programa Info Salud apuesta por la divulgación como herramienta clave para fomentar la concienciación social y mejorar la calidad de vida de la población.

El ciclo se iniciará el jueves 5 de febrero a las 20.00 horas en el Teatro del Seminario Diocesano San Atilano, con la jornada titulada 'Prehabilitación trimodal prepancreática. Programa de atención al paciente oncológico', centrada en la preparación física, nutricional y psicológica del paciente antes de someterse a un tratamientos oncológicos.

La sesión contará con la participación de Ana Ruiz Casado, oncóloga médica e investigadora principal del proyecto de prehabilitación trimodal Prepanc del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid; Alberto Pueyo Rabanal, cirujano experto en cirugía hepatobiliopancreática; María Romero Elías, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como con el testimonio de Javier de la Rubia, paciente oncológico.

El lunes 9 de febrero, a las 18.00 horas, el Centro Social de Caja Rural de Zamora acogerá la actividad 'Jóvenes contra el cáncer', una propuesta divulgativa dirigida especialmente a población joven e integrada en el programa Mucho Cuzeo.

La jornada contará con la intervención de la psicooncóloga Sara Alonso Rodero e incluirá el testimonio de un paciente oncológico, de manera que combinará información, sensibilización y una dimensión participativa. El encuentro concluirá con la actuación musical de Miguel Inadaptado. En esta actividad colaboran AECC Zamora y Mucho Cuzeo.

MÁS ACTIVIDADES

El ciclo continuará el miércoles 11 de febrero a las 20.00 horas, de nuevo en el Teatro del Seminario Diocesano San Atilano, con la charla 'La salud prostática también importa', centrada en la prevención, el diagnóstico precoz y el cuidado integral de la salud prostática.

Intervendrán Bárbara Padilla Fernández, uróloga del Complejo Asistencial de Zamora; Alejandro Guzmán, fisioterapeuta de la Asociación Española Contra el Cáncer, y María Montejo, psicóloga de la AECC. La actividad cuenta con la colaboración de AECC Zamora.

El programa se cerrará el martes 24 de febrero, a las 20.00 horas, en el Teatro del Seminario Diocesano San Atilano con la ponencia 'Alimentación saludable y ejercicio frente al cáncer. Cómo comer para vencer al cáncer', en la que se analizará el papel fundamental de la nutrición y la actividad física tanto en la prevención como durante el proceso oncológico.

La sesión será impartida por Paula Jiménez Fonseca, doctora en Oncología Médica, especialista en Digestivo y experta en Nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias, y contará con la colaboración de Azayca.

Con este ciclo de actividades, la Fundación Caja Rural de Zamora refuerza su compromiso con la promoción de la salud y el bienestar social, impulsando espacios de información, reflexión y participación ciudadana que contribuyen a la prevención, la concienciación y el acompañamiento de las personas afectadas por el cáncer.