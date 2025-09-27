La Fundación Cidaut organiza el Foro 'Retos y Oportunidades en Defensa' en Boecillo (Valladolid) el 30 de septiembre

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cidaut celebrará el próximo martes 30 de septiembre en su sede del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid) el Foro 'Retos y Oportunidades en Defensa: Nuevos Horizontes para la Industria y la Innovación' con el objetivo de impulsar el sector de defensa.

El acto contará con representantes institucionales, de empresas líderes del sector y de Cidaut como centro tecnológico para abordar los desafíos actuales y las oportunidades emergentes en el ámbito de la defensa, con sesiones dedicadas a la innovación tecnológica, la colaboración público-privada y la integración de nuevas empresas en el mercado de Defensa.

La Fundación Cidaut junto al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) tienen como objetivo, fomentar la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la transferencia tecnológica en las empresas de la región, según ha informado en un comunicado a Europa Press.

La jornada dará comienzo a las 10.45 horas y será conducida por el jefe de redacción de infoDefensa, Francisco Herranz. Así, empezará con una bienvenida institucional a cargo del presidente de Fundación Cidaut, José Oliveri Gandarillas.

Por otro lado, entre los ponentes destacados se encuentra exdirector del Centro Nacional de Inteligencia de España y exembajador en Estados Unidos, Marruecos y la Santa Sede, Jorge Dezcallar, que ofrecerá una ponencia sobre la estrategia y geopolítica actual.

Además, el programa incluye ponencias de representantes de empresas como Navantia, Indra, Airbus España, GMV, Oesia, Arquimea, Nammo y EM&E Group, y contará con la presencia de autoridades como el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo; la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo o el director General de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo; Jordi Llinares, entre otros.

Asimismo, el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, hará una intervención sobre el papel de la administración autonómica en el impulso al sector de la defensa y la seguridad.