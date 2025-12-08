La Fundación Defensa de la Nación Española organiza en Palencia una jornada sobre el campo español y sus perspectivas

PALENCIA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) organiza este viernes, 12 de diciembre, una nueva actividad en Castilla y León, en esta ocasión en Palencia, para abordar los retos que tiene por delante el campo español.

Según han informado fuentes de esta entidad, la jornada tendrá el formato de "Observatorio de la Nación", que ya ha organizado en varias ciudades de España y que, en cada edición, pone el foco sobre un problema arraigado en la provincia donde se celebra para buscar una solución integral, desde el ámbito político, institucional y profesional.

Esta edición del Observatorio de la Nación tendrá lugar el viernes, 12 de diciembre, en Palencia y "persigue dar respuesta a los retos que tiene por delante el sector agroganadero español, y más concretamente, en de Castilla y León".

Para ello, contará con expertos en este sector, así como con representantes de Vox en diferentes parlamentos, desde el autonómico hasta el Europeo.

La jornada, de entrada libre hasta completar aforo, será en el Centro Cultural Provincial y arrancará a las 17.15 horas.

La primera mesa hará un repaso a la evolución del mundo rural, desde sus orígenes y hasta el desarrollo del actual sector agroganadero. Entre los ponentes estarán el diputado nacional de Vox y portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ricardo Chamorro; el historiador e investigador, miembro de la Fundación Disenso, Juan Manuel Sayago; el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro; y elpresidente de DENAES, y moderador de la mesa, Juan Sergio Redondo.

En la segunda mesa, el tema central será el comercio internacional y cómo proteger la competitividad del campo español.

En ella participarán la eurodiputada de Vox y representante en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Mireia Borrás; el empresario agrícola, enólogo y diputado regional de VOX en La Rioja, Héctor Alacid; el procurador de VOX en las Cortes de Castilla y León y portavoz en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, José Antonio Palomo; y el director de DENAES, Iván Vélez, que será el encargado de moderar el debate.