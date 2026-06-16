La Fundación Duques de Soria vuelve a llenar de cultura el verano soriano

Fantini, González y Rodríguez-Ponga. - EUROPA PRESS

SORIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Duques de Soria vuelve a impregnar de cultura el verano soriano y mantiene la esencia del programa del curso pasado, con la lección inaugural, una exposición, seminarios, el congreso dedicado a Sanz del Río y la Institución Libre de Enseñanza, así como la celebración de las Lecturas.

El director general de la Fundación Duques de Soria (FDS), José María Rodríguez-Ponga, acompañado por José Ángel González y Gabriela Fantini, han dado cuenta del grueso de la programación cultural y veraniega del Centro Internacional Antonio Machado y de la entidad para este 2026, que quedará completo días después de la reunión del patronato de la Fundación que se llevará a cabo próximamente y que dará a conocer, entre otros aspectos, el fallo del jurado del premio del Hispanismo.

Rodríguez-Ponga ha destacado que el 1 de julio se llevará a cabo la Lección Magistral a cargo de Johannes Kabatek, ganador del premio de la FDS. El acto será a las 18.00 horas en La Merced. Como actividad paralela contará con la exposición de Fernando Mastretta 'Hecho en Soria' y con la entrega de diplomas del IV Certamen de Seminarios de la Fundación.

Del 1 al 3 de julio, La Merced también acogerá el Seminario de la Cátedra de Valdeavellano, dirigida por Amparo Alba y titulado 'Rompiendo fronteras: aportaciones de la cultura judía en Oriente y Occidente'.

En cuanto al grueso de los Seminarios de Hispanismo Internacional, en las mismas fechas, como en los últimos años han sido elegidos por certamen público. Este curso, el jurado ha optado por enriquecer el programa con visiones de distintas partes del mundo, como Turquía, China o Argentina.

Además, los próximos 14 y 15 de julio se celebrará el congreso 'Sanz del Río, la Institución Libre de Enseñanza y el regeneracionismo de ayer y de hoy' que celebrará el sesquicentenario del nacimiento de la Institución. Se desarrollará en el Espacio Santa Clara.

Por último, Rodríguez-Ponga ha destacado las lecturas que tendrán lugar en julio, con nueve autores que serán leídos por profesores universitarios, escritores, filólogos, poetas, ensayistas, editores, críticos, filósofos y traductores de prestigio, desde el 16 de julio y hasta el 6 de agosto.