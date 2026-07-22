Fundación Eurocaja Rural abre las inscripciones en la carrera solidaria contra la ELA a beneficio de 10 asociaciones

La Fundación Eurocaja Rural abre las inscripciones de la Carrera Solidaria contra la ELA - EUROCAJA RURAL

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural ha abierto el plazo para inscribirse en la Carrera Solidaria contra la ELA, una iniciativa de alcance nacional que apoyará a diez asociaciones, entre ellas ELA Castilla y León, y que se celebrará el próximo 4 de octubre en Toledo.

Bajo el lema 'Contra la ELA, cada paso cuenta', la carrera volverá a reunir a corredores, familias, empresas, instituciones, asociaciones y ciudadanos comprometidos con una causa que necesita del respaldo de toda la sociedad.

Como en anteriores ediciones, la carrera mantendrá su carácter cien por cien solidario y destinará íntegramente los fondos recaudados a asociaciones que trabajan diariamente para apoyar a las personas afectadas, sus familias y cuidadores, así como para impulsar la investigación y la sensibilización en torno a esta enfermedad neurodegenerativa.

La recaudación se destinará a diez entidades, concretamente Asociación ELA CLM-AdELAnte, adELA Comunidad de Madrid; ELA Castilla y León, adELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA Aragón, canELA Cantabria, VencELA La Rioja, ELA Andalucía y ELA Extremadura.

En la carrera solidaria del año pasado se alcanzó un nuevo hito al superar los 5.300 inscritos y lograr una recaudación récord de 103.400 euros destinados a la lucha contra la ELA, reflejo del creciente compromiso de la sociedad con esta causa.

Las inscripciones ya están disponibles en la web https://fundacioneurocajarural.es/ con precios reducidos hasta el 18 de agosto.

Las modalidades de 10K, 5K, marcha popular y carrera virtual tendrán un coste inicial de 12 euros, mientras que la inscripción infantil será de 10 euros. A partir del 19 de agosto y hasta el 30 de septiembre, las tarifas pasarán a ser de 14 euros para las modalidades generales y virtuales, y de 12 euros para las infantiles.

La organización también mantiene la opción de colaborar mediante el Dorsal Cero, hasta el 13 de octubre, para todas aquellas personas que quieran apoyar la causa sin participar en la carrera.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Eurocaja Rural, entidad impulsora de esta gran movilización solidaria a través de su Fundación, y con el patrocinio de Minsait (Indra), Grupo EULEN, Grupo Unitel, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Toledo.

La Carrera Solidaria contra la ELA también ofrece a empresas, clubes deportivos, entidades sociales e instituciones distintas vías para colaborar con esta iniciativa, ya sea mediante aportaciones económicas o apoyando su desarrollo y difusión. Las organizaciones interesadas en sumarse pueden solicitar más información escribiendo a fundacion@eurocajarural.es