Fundación Eurocaja Rural lanza su concurso 'Tiempo de Navidad' para fomentar la creatividad y la inclusión

Cartel de la nieva convocatoria de 'Tiempo de Navidad'. - EUROCAJA RURAL

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural ha puesto en marcha una nueva edición de 'Tiempo de Navidad', una iniciativa para fomentar la creatividad, la participación y la inclusión de las personas con discapacidad.

Bajo el lema 'La Navidad que creamos juntos', esta edición propone diferentes formas de expresión artística, plástica, audiovisual y musical con las que las personas participantes podrán mostrar su particular manera de vivir y representar estas fechas.

El certamen está dirigido a centros, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad con personas con discapacidad, entre ellos centros de Educación Especial, centros ocupacionales y de día, asociaciones, fundaciones, viviendas tuteladas, recursos residenciales y unidades específicas de Educación Especial. La participación es gratuita.

La convocatoria contempla tres categorías como son 'Postales Navideñas', en la que cada centro podrá preseleccionar un máximo de 25 trabajos individuales; 'Monta tu Belén' que invita a los centros a trabajar conjuntamente en la creación de un Belén y 'Concurso de Villancicos', tanto tradicionales como de creación propia, de forma individual o colectiva, con acompañamiento musical o a capela.

En esta nueva categoría se valorarán especialmente la participación, la creatividad, la puesta en escena y el espíritu navideño.

De esta forma, Fundación Eurocaja Rural busca ofrecer diferentes posibilidades de participación adaptadas a distintas capacidades, intereses y formas de expresión, al tiempo que reconoce el trabajo desarrollado por los centros y entidades que acompañan diariamente a las personas participantes.

En la categoría de postales se premiará con una tablet a las tres personas cuyos dibujos obtengan mayor valoración, además de un lote de material de dibujo valorado en 500 euros para el centro cuyos trabajos reciban más votos en conjunto.

Por su parte, el centro ganador de 'Monta tu Belén' recibirá material de manualidades valorado en 800 euros, mientras que el ganador del 'Concurso de Villancicos' obtendrá material musical por valor de 800 euros.

El plazo para presentar los trabajos han comenzado este miércoles, 4 de noviembre y finalizará el 4 de diciembre.