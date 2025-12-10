Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua contará con 899.000 euros de presupuesto en 2026

Reunión del Patronato del ILcyl. - FUNDACIÓN INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENG

BURGOS (EUROPA PRESS)

La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (Ilcyl) ha celebrado este miércoles la reunión de su Patronato en el Palacio de la Isla de Burgos, en la que se ha aprobado un presupuesto de 899.000 euros para 2026.

Con esta partida, se permitirá reforzar la investigación, la actividad cultural y la divulgación del patrimonio lingüístico en Castilla y León, como así se ha puesto de manifiesto durante la reunión del Patronato.

La sesión ha estado presidida por la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León y presidenta del Instituto, Mar Sancho, además de que han participado representantes de las diputaciones provinciales, ayuntamientos, universidades y de la Cámara de Comercio.

La aportación de la Junta de Castilla y León asciende a 600.000 euros y entre las actividades que se reforzaran se encuentrael Centro Virtual de los Orígenes del Español, una plataforma digital "innovadora" destinada a la digitalización y difusión de documentos medievales, cartularios y textos históricos.

Este proyecto incorporará herramientas avanzadas de análisis lingüístico y paleográfico, y está concebido tanto para investigadores y docentes como para el público general, y colocará al Instituto "a la vanguardia de la innovación aplicada al estudio del español".

En el ámbito de la investigación y la edición, el Ilcyl ampliará su línea editorial con nuevas publicaciones críticas sobre documentos medievales y estudios dedicados a los orígenes y la evolución de la lengua española.

La proyección exterior de la lengua y la literatura de Castilla y León seguirá siendo una prioridad y está previsto que el Instituto participe en ferias internacionales como Frankfurt (Alemania) y Guadalajara (México), así como en LIBER, la Feria del Libro de Madrid y diversas ferias regionales.