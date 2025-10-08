Fundación Intras recuerda que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo y llama a "romper el estigma social"

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Fundación Intras, Pablo Gómez Conejo, ha subrayado, en el marco de la Semana de la Salud Mental, la necesidad de visibilizar y hablar de la enfermedad mental para contribuir a su prevención, especialmente del suicidio, que se cobra una vida cada 40 segundos en el mundo.

Con este objetivo, la entidad ha organizado en la Plaza Mayor de Valladolid una intervención artística "efímera" basada en este dato, en la que distintas personas --profesionales, familiares, usuarios de la Fundación y miembros de la sociedad civil-- se han levantado cada 40 segundos y han dejado un objeto personal como gesto simbólico.

En este marco, Gómez ha recordado que el suicidio "es la consecuencia más grave del proceso de la enfermedad mental" y que, más allá de los apoyos sanitarios y profesionales, "la sociedad juega un papel clave".

En este sentido, ha apelado a la "importancia" de gestos cotidianos como preguntar a un compañero o vecino cómo se encuentra. "Muchas veces simplemente por sentirse escuchado podemos estar contribuyendo a evitar situaciones complicadas", ha aseverado.

El director de Intras ha insistido en la "necesidad" de identificar señales de alerta como el aislamiento social o la melancolía persistente, al tiempo que ha recordado que cada suicidio deja una media de siete personas con sufrimiento asociado. En Castilla y León, según sus datos, se produce un suicidio cada día y medio, lo que supone unas 150 muertes al año.

Por otro lado, la concejala delegada especial de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque Peón, ha respaldado la iniciativa de Fundación Intras y ha alertado de que el suicidio es "una pandemia silenciosa que afecta a toda la sociedad y especialmente a los jóvenes".

NUEVAS MEDIDAS

En esta línea, ha señalado que el Consistorio trabaja junto a entidades del tercer sector en campañas de prevención como 'Hay salida, el mundo necesita tu brillo', y ha anunciado que este viernes, Día Mundial de la Salud Mental, se presentarán nuevas medidas de concienciación.

Por su parte, el alumno del Instituto Intras en Parquesol Mario Pérez ha leído el manifiesto en el que ha incidido que "cada segundo importa" y ha invitado a la ciudadanía a cuidar "su metro cuadrado más próximo", además de recordar que en 2024 la línea 024 recibió cerca de 150.000 llamadas de personas pidiendo auxilio.

"En 40 segundos puedes atarte los cordones o preparar un café, pero también puedes cambiar la vida de alguien preguntando cómo está o escuchando de verdad", ha recalcado Pérez.