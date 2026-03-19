Fundación Jesús Pereda programa 40 actividades para reflexionar sobre temas como el Patronato de Protección de la Mujer

El secretario de Formación y Cultura de CCOO en la Comunidad, Luís Fernández Bayon, junto a María Luisa Municio y Ana Peña, en la presentación de la programación cultural de la Fundación Jesús Pereda. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León ha puesto en marcha una programación cultural "diversa y descentralizada" con alrededor de 40 actividades para este 2026, entre las que destaca la invitación a "reflexionar" sobre la institución franquista del Patronato de Protección de la Mujer y sus "casos sangrantes" contra las mujeres.

El secretario de Formación y Cultura de CCOO en la Comunidad, Luis Fernández Bayón, ha presentado este jueves, 19 de marzo, junto a María Luisa Municipio y Ana Peña, la programación cultural de la Fundación, que pretender servir de "herramienta" para "generar conversaciones" y crear una "ciudadanía crítica y comprometido", hoy "más necesaria que nunca".

La programación se reparte en dos ejes y el primero de ellos contempla numerosas actividades en el marco del proyecto Ateneo Cultural de la Fundación, que se convierte así en un espacio para la "conversación y la reflexión", en este caso en relación con los conflictos internacionales y especialmente los feminismos como tema transversal.

En este contexto, la "terrible" historia y los "casos sangrantes" del Patronato de Protección de la Mujer, institución que fue una "cárcel" para las mujeres rebeldes entre 1941 y 1985, se abordará en la programación al ser un tema que "sale ahora a la luz" y preocupa, tal y como ha indicado Fernández.

En concreto, la programación literaria englobada en el apartado Biblioteca Jesús Pereda de la programación, la burgalesa María Ángeles González presentará en Valladolid, Segovia, Salamanca, León y Zamora, su libro 'De la humillación hacia la liberación de las mujeres', un ensayo que analiza la sumisión impuesta durante el franquismo y la lucha feminista en la Transición.

Asimismo, la murciana Carmen Guillén recalará en Valladolid para presentar 'Redimir y adoctrinar', que desgrana el control sobre las mujeres que se ejerció en el Patronato, tema que se abordará, asimismo, en una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la ciudad.

En el ámbito literario, también presentará libro la autora Máriam Martínez Bascuñán, 'El fin del mundo común. Hannah Arendt y la posverdad', en Valladolid; Sol Gómez Arteaga, 'Memoria de las mujeres', en Segovia y Miranda de Ebro (Burgos); Azahara Palomeque, 'Pueblo blanco azul', en Valladolid, Palencia y Salamanca; Tere Aranguren, 'Palestina, la existencia negada', en Miranda de Ebro; Beatriz S. Olandía, 'Mudar de piel', en Valladolid; Joseba Oceolaza, 'Las voces de la República', en Soria, o Edurne Portela y Josñe Ovejero, 'Una belleza terrible', entre otros títulos.

En el apartado de Cine Documental y Ficción, se proyectará el documental 'Siete días en mayo', del italiano David Riondino, en Salamanca, Cuéllar (Segovia), Zamora, Soria y Miranda. En esta sección también se incluyen, mediante colaboración, el Festival de Cortos La Fila, de Valladolid, y el Certamen de Cortos Ciudad de Soria.

La programación cultural en la Biblioteca Entrelíneas, ubicada en la AV Unión de Esgueva de Valladolid, también forma parte de la programación de la Fundación Jesús Pereda, que firmará un acuerdo de colaboración colaboración con esta entidad. Las Jornada Voces de Mujer de Dialogasex, en Valladolid; las actividades del 25N en Miranda de Ebro -- en colaboración con el Ayuntamiento--, o actuaciones musicales de la Escuela de Juventud de la Federación de Enseñanza de Castilla y León, se incorporan también a la programación.

La Fundación también ha organizado actividades en torno a los derechos culturales, como una mesa redonda titulada 'IA y Derechos, ¿son compatibles?', en Valladolid el 21 de mayo, y la presentación del Plan de Derechos Culturales y el informe 'La cultura en Castilla y León 2025'.

EXPOSICIONES Y MEMORIA

En el apartado de exposiciones, relacionadas con la memoria, los derechos trans y la justicia social, se ha programado la muestra 'NuesTrans vidas importan', en Zamora y Miranda; 'Para contar mi historia', sobre Palestina, en Valladolid; 'Proyecto Aletheia', sobre violencia de género, en Miranda; 'Y además dibuja', sobre la Guerra Civil, en Valladolid, y 'La huella de los rebaños', propuesta itinerante.

La Fundación Jesús Pereda también ha decidido conmemorar dos efemérides en su programación. Por un lado, el Día Mundial de los Hombres contra la violencia de género e igualdad, con la presentación de 'La masculinidad como dispositivo de poder', de Octavio Salazar, en Valladolid, y un taller de Luis Fernández Bayón en Miranda y Cuéllar.

'Los 90 años de la Guerra de España en la cultura', será el título de otra de las actividades vinculada con las efemérides, una jornada con mesas redondas en la que se abordará el tratamiento de este conflicto en formatos culturales como la novela gráfica o sus consecuencias en Castilla y León.

La novela gráfica también tendrá protagonismo en una clase magistral de la vallisoletana Rut Pedreño en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid, y en una mesa redonda con Pepe González en la Biblioteca de Castilla y León.

La quinta edición de los diálogos 'Locos años 20', esta vez en Segovia; la presentación de proyectos de Patrimonio Inmaterial Industria, o la XVII de los Premios Diálogo, cuya gala se celebrará en septiembre, componen también la programación.

El otro "eje fundamental" de las actividades es el de Archivo y Memoria Histórica, en el que la Fundación continuará con al Gestión del Archivo de CCOO y organizará unas jornadas sobre archivos de movimientos sociales en Salamanca.

En este apartado se incluye también la gestión de la Bibilioteca de CCOO que da acceso a las actas de los Encuentro de Investigaciones del franquismo, así como la gestión del proyecto 'Debería Desaparecer' para impulsar la eliminación de elementos franquistas, un proyecto que este año firmará un convenio con la Plataforma Calles Dignas Justa Freire de la Fundación Ángel Llorca, que actúa en Madrid. 'Debería Desaparecer' se difundirá también a través de una instalación física en abril en el Foremcyl de Valladolid y en mayor en Madrid.

Las actividades relacionadas con la Memoria Histórica se completarán con las IV Jornadas de Memoria de Ávila y la publicación de un capítulo de un libro sobre las huelgas del año 76 en Castilla y León, en colaboración con Red de Archivos.

Con esta programación, Fundación Jesús Pereda quiere "abrir la cultura" y llevarlas a los municipios y los barrios, así incentivar los derechos culturales "en igualdad de condiciones". Los horarios y las localizaciones concretas de las actividades se pueden consultar en la web https://fundacionjesuspereda.es/.