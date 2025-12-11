La Fundación Rei Afonso Henriques entra en su "año cero" tras amortizar toda su deuda

Reunión del patronato de la Fundación Rei Afonso Henriques. - CEDIDA POR LA FRAH

ZAMORA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) entra en su "año cero". con un "cambio de perspectiva y de horizonte", tras amortizar toda la deuda que había generado la entidad tras la crisis económica de 2008 y alcanzó los 600.000 euros.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y responsable del patronato de la fundación, Víctor López de la Parte, que ha comparecido antes de la reunión anual de los patronos junto al secretario general de la FRAH, José Luis González Prada.

López de la Parte ha aclarado que, en este 2025, se ha acabado de saldar una deuda que llegó a ser de 600.000 euros y ha celebrado el "cambio de perspectiva y de horizonte" de la fundación en ese nuevo escenario.

El vicepresidente de la Diputación ha explicado, además, que en el último año, se han acometido obras para mejorar las instalaciones, hacerlas más accesibles y ajustarlas a lo que se pretende hacer a partir de ahora.

Dentro de esos planes, López de la Parte ha destacado la idea de que la fundación se convierta en "una sede para que se puedan realizar cursos de verano de prestigio".

Para ello y para el resto de sus actividades, vinculadas a la cooperación transfronteriza con Portugal, la FRAH contará con un presupuesto de 608.000 euros para 2026.

Tras la intervención del vicepresidente provincial, González Prada ha tomado la palabra para incidir en la "nueva perspectiva" que se abre, no solo con el saneamiento financiero de la institución, sino también con la gestión de los proyectos Poctep.

En este sentido, ha subrayado que uno de ellos aspira a crear un gran corredor cultural en el contexto de la relación entre Castilla y León y el Norte de Portugal.

En cuanto a los cursos mencionados por López de la Parte, y también en relación a los Poctep, González Prada ha explicado que existe otro proyecto con el que se pretende apoyar los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster o trabajos de investigación por parte de la comunidad universitaria que tengan relación con la cooperación transfronteriza.

Después de las dos intervenciones, ha tenido lugar la reunión del patronato en la que se han aprobado las cuentas y se han analizado los planes de cara al año 2026.