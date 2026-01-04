Fundación Siega Verde ofrece en enero talleres sobre arqueología y arte rupestre en el yacimiento salmantino

SALAMANCA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Siega Verde ofrece talleres los próximos sábados del mes de enero en el Centro de Interpretación del yacimiento salmantino con el objetivo de acercar el arte rupestre y el trabajo arqueológico a las familias.

Los talleres se desarrollarán durante las tardes de los sábados, tras las visitas guiadas al yacimiento Patrimonio Mundial que alberga grabados paleolíticos de gran valor cultural y científico.

Así, el sábado 10 de enero el taller se centrará en las técnicas empleadas por los arqueólogos para documentar y analizar los vestigios prehistóricos hallados en el enclave, una actividad que permitirá a los asistentes comprender los métodos científicos utilizados en la investigación del arte rupestre del Paleolítico superior.

Posteriormente, el sábado 17 de enero, se celebrará un taller dedicado a los métodos de conservación y estudio de las representaciones rupestres, con el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre la protección de los bienes culturales y los procedimientos aplicados para garantizar su preservación.

Asimismo, el 24 de enero se impartirá un taller sobre caza con propulsor y se cerrará el ciclo el día 31 con un taller sobre arqueología.

Los talleres, gratuitos o con coste simbólico, están dirigidos a niños, jóvenes y adultos, y constituyen una oportunidad para conocer la arqueología práctica, incentivar el interés por la historia antigua y fomentar la valoración del patrimonio cultural de manera participativa y educativa, según ha señalado la Fundación Siega Verde en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas actividades forman parte del programa educativo de Siega Verde, un enclave de arte rupestre al aire libre situado en la provincia de Salamanca que representa uno de los conjuntos más importantes de la Península Ibérica.

Los interesados pueden consultar los horarios de visitas y talleres en la página web del yacimiento, donde se indica que las sesiones se realizan los sábados a partir de las 16.00 horas tras la visita guiada, con aforo limitado y sin necesidad de reserva previa para participar en la visita.