Fundación Siglo defiende suspensión de obra sobre Lorca por seguridad y espera respuesta de compañía para reprogramarla

Directora de Fundación Siglo, Rebeca Arroyo, tercera por la derecha. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Fundación Siglo, Rebeca Arroyo, ha vuelto a defender que la representación de 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', de la compañía Proyecto 43-2, fue objeto de una "suspensión, no una cancelación", por motivos de seguridad derivados de las obras "inaplazables" en la sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, al tiempo que ha asegurado que la entidad ofreció una fecha alternativa para el 9 de enero, pero que todavía no ha recibido respuesta de la compañía.

La entidad ha asegurado que ofreció a la compañía y a Artesa una fecha alternativa aunque hasta el momento no ha recibido respuesta.

La representación estaba prevista para el 24 de octubre dentro del programa 'Comunidad a Escena', en el que Artesa determina las obras que deben contratarse con el centro.

Tras la suspensión, la compañía denunció ante la fiscalía de Valladolid lo que considera una posible censura por "motivos ideológicos".

Durante la rueda de prensa del 28 Encuentros TE VEO, Arroyo ha explicado que la decisión se tomó para proteger a los alumnos de la Escuela de Danza, que ensayan en el centro y, para acometer trabajos necesarios en la Sala Experimental.

"Para suspenderla se han priorizado motivos de seguridad de los alumnos de la escuela de danza, que son los que ensayan, y esta decisión viene avalada por los informes técnicos", ha afirmado.

Según la fundación, las obras contemplan la adecuación del espacio, la construcción de camerinos que preserven la intimidad de los artistas y la reparación del suelo para evitar riesgos.

"Lo que no íbamos a permitir es que haya riesgo para los alumnos, o que se astillen, o que se caigan, o que se lesionen; lo primero es lo primero", ha subrayado la directora, al tiempo que ha detallado que la necesidad de estas actuaciones quedó reflejada en un informe técnico emitido el 31 de julio de 2026.

"Les hemos ofrecido esa fecha tanto a Artesa como a la empresa y la compañía y, no tenemos respuesta hasta el momento", ha indicado, para después señalar que la fundación "ha estado abierta desde el primer momento".