Fundación TecnoVitae y Caja Rural de Zamora renuevan su acuerdo para impulsar la innovación y el tejido empresarial

Prieto y Escribano durante la firma del acuerdo. - FUNDACIÓN TECNOVITAE

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación TecnoVitae y Caja Rural de Zmora han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar distintas iniciativas orientadas a promover la innovación, la tecnología y el desarrollo del tejido industrial.

En el acto de firma del acuerdo han participado el director general de la fundación, Javier Escribano, y el director de Imagen, Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

Tanto Escribano como Prieto ha reconocido "la importancia" de fortalecer la colaboración entre ambas entidades "para seguir impulsando proyectos que pongan en valor la ingeniería, la tecnología y el papel de la industria en el desarrollo económico y social".

La Fundación TecnoVitae y Caja Rural de Zamora llevan a cabo iniciativas como los 'Premios de la Industria en España', un evento que reconoce el esfuerzo y la excelencia de empresas y profesionales del sector industrial y tecnológico.

Escribano ha explicado que este acuerdo alianza supone "una oportunidad para seguir sumando esfuerzos en favor de la tecnología, la industria y la ingeniería como motores de progreso social y económico" mientras que Prieto ha subrayado que la voluntad de la entidad es continuar apoyando iniciativas "que contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial y al crecimiento de la economía".