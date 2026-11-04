La Fundación Vela Zanetti (León) acoge la exposición 'Estática' desde este viernes, un diálogo entre imagen y palabra

Cartel de la exposición 'Estática', de Yolanda Castaño Pérez, que cuenta con poemas de Javier Matilla. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vela Zanetti, ubicada en la Casona del Corral de Villapérez de León, acogerá desde este viernes y hasta el 19 de diciembre la exposición de óleos 'Estática', un diálogo entre imagen y palabra que recoge obras pictóricas de Yolanda Castaño Pérez y poemas de Javier Matilla.

La muestra se inaugurará a las 18.00 horas de este viernes y se podrá visitar de forma gratuita de martes a viernes entre las 10.00 y las 13.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes, mientras que los sábados el horario es de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Yolanda Castaño Pérez (León, 1963) inició su trayectoria artística de manera autodidacta a los trece años, cuando descubrió en la pintura al óleo un lenguaje propio a través del cual explorar el color y la emoción. La experimentación con las mezclas cromáticas marcó desde entonces una relación profunda y constante con la pintura, como una necesidad vital. Posteriormente amplió su formación con diversos profesores de óleo y acuarela para consolidar su técnica y ampliar sus recursos expresivos.

Ha participado en exposiciones a lo largo del territorio nacional y ha formado parte de distintas asociaciones de artistas. En la actualidad forma parte del Círculo de Pintores Solidarios de Madrid y colabora activamente en iniciativas con Cruz Roja y otras instituciones benéficas. Su obra ha sido reconocida con diversos premios en ciudades como Madrid y Valladolid, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En 'Estática' la artista muestra óleos con colores alegres, mezclas y difuminados que reflejan su sensibilidad y entusiasmo por el arte, mientras que los poemas de su amigo Javier Matilla Dominguez crean un diálogo entre imagen y palabra.