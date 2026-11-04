La Fundación Vela Zanetti (León) acoge la exposición 'Estática' desde este viernes, un diálogo entre imagen y palabra

Cartel de la exposición 'Estática', de Yolanda Castaño Pérez, que cuenta con poemas de Javier Matilla.
Cartel de la exposición 'Estática', de Yolanda Castaño Pérez, que cuenta con poemas de Javier Matilla. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 14:18
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LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vela Zanetti, ubicada en la Casona del Corral de Villapérez de León, acogerá desde este viernes y hasta el 19 de diciembre la exposición de óleos 'Estática', un diálogo entre imagen y palabra que recoge obras pictóricas de Yolanda Castaño Pérez y poemas de Javier Matilla.

La muestra se inaugurará a las 18.00 horas de este viernes y se podrá visitar de forma gratuita de martes a viernes entre las 10.00 y las 13.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes, mientras que los sábados el horario es de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Yolanda Castaño Pérez (León, 1963) inició su trayectoria artística de manera autodidacta a los trece años, cuando descubrió en la pintura al óleo un lenguaje propio a través del cual explorar el color y la emoción. La experimentación con las mezclas cromáticas marcó desde entonces una relación profunda y constante con la pintura, como una necesidad vital. Posteriormente amplió su formación con diversos profesores de óleo y acuarela para consolidar su técnica y ampliar sus recursos expresivos.

Ha participado en exposiciones a lo largo del territorio nacional y ha formado parte de distintas asociaciones de artistas. En la actualidad forma parte del Círculo de Pintores Solidarios de Madrid y colabora activamente en iniciativas con Cruz Roja y otras instituciones benéficas. Su obra ha sido reconocida con diversos premios en ciudades como Madrid y Valladolid, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En 'Estática' la artista muestra óleos con colores alegres, mezclas y difuminados que reflejan su sensibilidad y entusiasmo por el arte, mientras que los poemas de su amigo Javier Matilla Dominguez crean un diálogo entre imagen y palabra.

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