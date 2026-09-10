Las autoridades, antes de la presentación de los furgones. - EUROPA PRESS

ZAMORA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los furgones de banca móvil para la provincia de Zamora empezarán a funcionar el 21 de septiembre. Los furgones llegarán a 173 en total, al menos una vez al mes.

El servicio, que aspira a paliar los problemas de exclusión financiera en las comarcas, está ahora en fase de pruebas y los vehículos se han presentado este jueves en un acto que ha tenido lugar en la localidad de Monfarracinos, con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y del director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

En ese sentido, cabe destacar que la Diputación es la institución que promueve y financia este programa, mientras que Caja Rural ejerce como adjudicataria del mismo. De ahí la presencia de Faúndez y García en el acto para contar los detalles de una iniciativa que, a grandes rasgos, permitirá llevar una oficina móvil a todas las cabeceras municipales cuyos ayuntamientos carecen de otra alternativa de acceso a servicios financieros.

En su intervención, Faúndez ha reivindicado la importancia de una medida que llevará a la Diputación a desembolsar 365.000 euros al año durante los próximos cuatro años. Es decir, 1.000 euros al día, según ha constatado el mandatario alistano.

El político ha apuntado que la zona noroeste de Zamora será la que más note la incorporación de estos furgones y ha celebrado la "colaboración estrecha y efectiva" plasmada en este y otros asuntos con Caja Rural de Zamora. Faúndez ha recalcado, además, que como estaba previsto cada oficina móvil contará con un gestor comercial y con personal de seguridad para cumplir con los requisitos marcados en el pliego.

El objetivo de la Diputación es prestar "un servicio cercano y humano", sobre todo desde la certeza de que los usuarios serán, en su mayoría, personas mayores. También por eso cada vehículo será accesible, llevará un sistema de geolocalización para comprobar que todo se ejecuta conforme al acuerdo y tendrá elementos como un TPV de última generación.

Según Faúndez, en este furgón, que circulará de lunes a viernes por los pueblos de Zamora, se podrán prestar los mismos servicios que en una oficina bancaria. De hecho, el vehículo cuenta con dos sillas para atender a los usuarios y el propio Faúndez ha acudido ya este jueves a sacar dinero con su tarjeta de Caja Rural para constatar que el servicio funciona a la espera de que concluyan las pruebas.

Por su parte, Cipriano García ha enmarcado la implicación de Caja Rural de Zamora en esta iniciativa dentro de sus actividades de "labor social", habida cuenta de que la cooperativa de crédito no contempla que la adjudicación le vaya a reportar grandes beneficios.

"Va dirigido al ámbito rural y todo el mundo conoce nuestra implantación en los pueblos. Esto viene a resolver carencias en algunos entornos donde hay una población envejecida", ha remachado el director general de la entidad.