El futuro centro cultural La Alcoholera de Palencia llevará el nombre de Ramón Margareto

Proyecto del futuro centro La Alcoholera
Proyecto del futuro centro La Alcoholera - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 9 septiembre 2026 12:33
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   PALENCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia ha informado en la Comisión Informativa Permanente de Identidad Cultural y Actividad Físico Deportiva del inicio de la tramitación del expediente para denominar al edificio de la antigua Alcoholera con el nombre 'Ramón Margareto', como homenaje de la ciudad a su trayectoria artística y cultural.

   Tal y como han informado fuentes municipales, con esta iniciativa, el Consistorio quiere rendir tributo al director de cine, guionista, escritor, pintor y premio Goya al Mejor Corto Documental en 2011 por 'Memorias de un cine de provincias', fallecido a los 63 años tras una larga enfermedad.

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