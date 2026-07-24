Gago anima a los castellanos y leoneses en el exterior a mantener el vínculo con una tierra que "siempre les espera" - JCYL

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha animado a los castellanos y leoneses residentes en el exterior a "mantener vivo el vínculo" con una tierra que "siempre les espera con los brazos abiertos".

Lo ha hecho durante la recepción a los 26 participantes de los programas de estancias temporales Encuentro y Orígenes, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

González Gago ha trasladado este mensaje a los participantes de la edición de este año, a quienes también ha invitado a "disfrutar intensamente de esta experiencia de reencuentro con Castilla y León, con sus gentes y con sus raíces".

Los programas tienen como objetivo reforzar los vínculos con la Comunidad y favorecer el relevo generacional y el fortalecimiento de las casas regionales en el extranjero.

En esta edición participan 26 ciudadanos de origen castellano y leonés residentes en Argentina, Cuba, Uruguay y Guatemala. De ellos, trece son menores de 35 años integrados en el programa Encuentro, mientras que los otros trece, de entre 35 y 60 años, forman parte del programa Orígenes.

Durante su estancia en Castilla y León, los participantes desarrollarán un programa de formación en liderazgo y conocerán de primera mano la realidad institucional, social y cultural de la Comunidad, dentro de una iniciativa enmarcada en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028.