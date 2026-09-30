Gago defiende el compromiso con las administraciones locales en reivindicaciones de financiación y un estatuto propio

VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Trabajo de Diputaciones y Entidades Locales de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), donde ha defendido el compromiso del Gobierno autonómico en las distintas líneas de ayudas y colaboración que mantiene con los ayuntamientos así como con reivindicaciones ante el Gobierno de una financiación específica local y un estatuto propio del pequeño municipio.

González Gago ha atendido a los medios de comunicación antes del inicio de la sesión, acompañado por la presidente de la FRMP, Ángeles Armisén, y el presidente de la Comisión y de la Diputación de Soria, Benito Serrano.

El consejero 'popular' ha recapitulado los ámbitos de trabajo que mantiene la Junta con los municipios y entidades locales, con apoyo financiero mediante las distintas líneas de ayuda para colaborar económicamente; el ámbito de las relaciones personales y la atención directa al ciudadano y el de las relaciones institucionales, en el que ha enmarcado "la parte reivindicativa".

González Gago ha recalcado que la Junta mantiene que la financiación local es una "deuda pendiente" en ámbito estatal desde la Constitución de 1978 y reclaman que se aborde "de manera paralela a la financiación autonómica", aunque reconoce que sin "muchas expectativas".

El consejero ha recalcado que se deben valorar "elementos esenciales" para Castilla y León como la dispersión del territorio, la densidad de población, la edad de sus habitantes y "en general todos aquellos factores que condicionan nuestra realidad local, que es muy especial".

La otra gran reivindicación es actualmente reclamar el cumplimiento del "compromiso" del Gobierno de España a aprobar la Ley del estatuto del pequeño municipio, que establezca una regulación que no tenga las mismas exigencias jurídicas, económicas y presupuestarias para "un gran ayuntamiento que puede ser la ciudad de Valladolid o la de Soria" que la de un pueblo de "70 habitantes".

"Se requiere tener en cuenta esas necesidades especiales y esa simplificación que exige una gestión que permitiría ser más ágiles a los pequeños municipios", ha justificado.

En este sentido, Ángeles Armisén, se ha sumado a la reivindicación y ha contrapuesto las relaciones institucionales que mantiene la Junta de Castilla y León con los municipios de la comunidad, "que existe", pero que "no existe" con el Gobierno de España.

La presidenta de la FRMP, también miembro de la Junta de Gobierno de la federación estatal ha recordado que éste órgano reivindica desde hace tiempo que el Gobierno "no reúne la Comisión Nacional de Administración Local (Cenal)", que "es donde se deberían tratar los temas del municipalismo" en ámbito nacional.

Como ejemplo, Armisén ha situado acontecimientos como "los que han sucedido en Ceuta", en la que las acciones que ha llevado a cabo la presidenta de la FEMP, del PP, "no ha tenido el consenso de otros grupos políticos que están presentes en la Federación Nacional".