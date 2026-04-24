Gago defiende el Fondo de Cohesión Territorial como herramienta para "reforzar servicios" en zonas despobladas

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago (c), atiende a los medios en La Hiniesta. - JCYL

ZAMORA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Cohesión Territorial del año 2026 estará dotado de veinte millones con los que la Junta "reforzará los servicios públicos" sobre todo en zonas afectadas por la "despoblación".

Así lo ha señalado hoy el consejero de Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago en La Hiniesta (Zamora). El fondo, ha detallado, beneficiará a más de 2.200 municipios de Castilla y León y ha puesto a este municipio como "ejemplo" donde estas ayudas han permitido impulsar "importantes inversiones en los últimos años".

En total, 2.232 municipios -el 99,3 por ciento del total de los municipios de la Comunidad- se beneficiarán de estas ayudas, que alcanzan a más de 1,13 millones de personas. Estas subvenciones están destinadas a financiar inversiones en infraestructuras y equipamientos municipales de carácter general, como el arreglo de calles, el abastecimiento de agua, la mejora de edificios públicos o la instalación de alumbrado, entre otras actuaciones.

"El Fondo de Cohesión Territorial ratifica nuestro compromiso con el medio rural, con ayudas para obras e inversiones en todos y cada uno de los municipios de menos de 20.000 habitantes, contribuyendo a mejorar los servicios públicos, generar empleo y fijar población", ha destacado el consejero en funciones.

El Fondo mantiene en 2026 su dotación de 20 millones de euros, que permitirán movilizar al menos 33,2 millones a través de la participación de diputaciones y ayuntamientos en la cofinanciación de las inversiones.

En concreto, los 2.008 municipios de menos de 1.000 habitantes recibirán cerca de 9,8 millones de euros, financiándose las actuaciones con un 50 por ciento de aportación de la Junta, un 25 por ciento de las diputaciones y otro 25 de los ayuntamientos. Por su parte, los 224 municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes contarán con cerca de 10,2 millones de euros, con una financiación del 75 por ciento por parte de la Junta y del 25 por ciento restante por los propios ayuntamientos.

El reparto del Fondo vuelve a incorporar criterios de corrección vinculados al desempleo y la despoblación, que concentran el 40% de los recursos, con el fin de favorecer a las provincias con mayores dificultades demográficas y económicas.

Así, en 2026 las provincias más beneficiadas por estos criterios son Soria, que recibe un 102 por ciento más que lo que recibiría a través de los mecanismos ordinarios de financiación local; Zamora, un 33 por ciento más; Ávila, un doce por ciento más; y Palencia, un 19 por ciento más.

Como novedad este año, la Junta avanza en la simplificación administrativa del Fondo, consolidando el silencio positivo en la validación de inversiones municipales.

Además, se facilitan los procesos de justificación de las inversiones mediante mecanismos de redistribución automática, lo que significa que las entidades locales podrán destinar los remanentes presupuestarios a otras inversiones también financiadas mediante el Fondo de Cohesión Territorial. De esta forma, se facilita que puedan disponer del cien por cien de los fondos que les corresponde.