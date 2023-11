Gallardo al PSOE: "No acepto lecciones de respeto a mujeres del partido de Tito Berni, Puente, Ábalos y Tudanca"

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha advertido al PSOE de que no acepta lecciones de respeto a las mujeres del partido de "Tito Berni, el partido de Óscar Puente, de José Luis Ábalos y de Luis Tudanca". "No me hagan explicar por qué", ha manifestado García-Gallardo ante el Pleno de las Cortes.

En concreto, el vicepresidente ha pedido la palabra tras la intervención de la procuradora socialista Nuria Rubio para defender la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE sobre violencia contra las mujeres, en cuya argumentación ha insistido en culpar a García-Gallardo de hacer un gesto obsceno hacia procuradoras socialistas la anterior sesión en las Cortes.

"En el último Pleno de las Cortes asistimos a una de las situaciones más bochornosas de este Parlamento, cuando el vicepresidente nos hizo un gesto obsceno y machista a dos procuradoras", ha relatado, tras lo que ha afeado que procuradores del PP, "no solamente callaban, sino que se reían". "Incluso alguno de ustedes lo ha puesto en duda", ha relatado.

Además, Rubio ha lamentado que, por el momento, el PSOE "no ha recibido ni una disculpa".

Ante estas alusiones, García-Gallardo ha insistido en que la intervención de la socialista "ha estado trufada de mentiras". "Yo no voy a aceptar ninguna elección de respeto de las mujeres del partido del Tito Berni, del partido de Óscar Puente, del partido de José Luis Ábalos y tampoco del partido listo banca y no me van a explicar por qué", ha zanjado.