La gallega Bea Lema gana el Aguilar Film Festival con el cortometraje 'El cuerpo de Cristo'

Chelo Loureiro, productora del cortometraje ganador, con la Galleta Gullón de Oro del Aguilar Film Festival, junto a la alcaldesa de Aguilar de Campoo.

El cortometraje de animación 'El cuerpo de Cristo', de la gallega Bea Lema, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje del 37 Aguilar Film Festival (AFF), certamen calificador para los premios Goya en las categorías de cortometrajes.

El trabajo, adaptación cinematográfica de la novela gráfica con la que Bea Lema recibió el Premio Nacional de Cómic en 2024, cuenta la historia de Adela, una mujer, en los tiempos de la dictadura, a quien "el demonio ronda y acosa".

El galardón sitúa así a este cortometraje de animación español como máximo vencedor de la edición 2025 del AFF. La encargada de recoger el premio de manos de la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, fue su productora, Chelo Loureiro, ganadora de cuatro premios Goya.

El jurado ha considerado que 'El cuerpo de Cristo' merecía el máximo galardón del certamen "por aportar una visión cargada de ternura y lirismo a una cuestión tan delicada como la salud mental de las mujeres en tiempos de dictadura".

El jurado también ha otorgado una mención especial en esta categoría a la obra 'The flowers stand silently, witnessing', del griego Theo Panagopoulos, en la que un cineasta palestino descubre un archivo olvidado de flores recolectadas en Palestina a principios del siglo XX.

OTROS PREMIOS DEL JURADO OFICIAL

El premio Ramón Margareto al Mejor al Cortometraje Español, ha recaído en 'La desesperació de la pell', de Mireia Vilapuig, una obra de no ficción cuyo estreno nacional ha tenido lugar en Aguilar de Campoo, que invita a volver a las imágenes del inicio de la adolescencia para contar el testimonio de momentos relegados al silencio.

El Mejor Cortometraje de Animación ha sido para 'La diva, mi abuela y yo', de la asturiana Inés G. Aparicio. Estrenado en la pasada edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), muestra un viaje en el tiempo en el que aparecen personajes maravillosos, mujeres libres, sueños sin fronteras y melodías inolvidables.

Nausica Serra, por 'Disecció d'una incoherència en crisi', se ha hecho con el premio a la Mejor Dirección. Esta cineasta catalana "se ha interesado por nuevas perspectivas de la dirección, desarrollando ideas creativas originales".

El premio a la Mejor Interpretación Femenina ha sido para Belén Ponce de 'León por California', de Emmanuel Medina.

El trabajo de Tomás Capek en 'Dog and Wolf', de Terézia Halamová, ha sido reconocido con el premio a la Mejor Interpretación Masculina. Capek interpreta a un stripper de 25 años que ha optado por "una vida de fiesta constante y ausencia de sueños".

Otro de los galardones ha sido el de Mejor Guion para David Pinheiro por 'Os Caçadores', una coproducción franco-portuguesa de ficción.

El premio a la Mejor Fotografía ha recaído en Ilya Sapeha por 'Majonezë', de Giulia Grandinetti, un cortometraje de ficción italiano ambientado en una remota aldea de montaña en Albania. Asimismo, el jurado oficial ha premiado como Mejor Montaje a Maxime Jean-Baptiste por 'O Rio de Janeiro continua lindo', de Felipe Casanova; y como Mejor Dirección Artística a Michael Granberry por 'Les bêtes', del propio Granberry.

GALARDONES DE OTROS JURADOS

El Premio del Público ha sido para 'Zwermen', de Janneke Swinkels y Tim Frijsinger. El Premio del Jurado Senior, ex aequo, ha recaído en 'El ressó de la mirada', de Carles Bover, y 'Chicken Jazz', de Imanol Ruiz de Lara. El Jurado Joven ha premiado 'Una vez en un cuerpo', de María Cristina Pérez González; el Jurado Valores Sociales ha reconocido 'Skin on Skin', de Simon Schneckenburger; y el Premio de la Asociación Tejiendo Cambios ha sido para 'Favours', de Agnes Skonare, con una mención especial para 'El ressó de la mirada', de Carles Bover.

Además, Grilo, compositor en 'Cao Sozinho', de Marta Reis Andrade, ha obtenido el premio de la Asociación Alerta Sonora a la Mejor Música Original.

Uno de los nuevos premios incorporados este año al palmarés, el Premio del Jurado de Prensa, ha sido para el trabajo belga de ficción Loynes, de Dorian Jespers.

Además, se han otorgado dos menciones: una para 'Shoes and Hooves', de Viktória Traub, y otra para 'Un piso estupendo', de Gabriela Gómez, Alejandra Llorens, Andrés Pérez, Jaime Marqués y Camila de Lucas.

El Premio de la Crítica Caimán Cuadernos de Cine ha recaído en 'La nostra habitació', de Jaume Claret; y el Premio del Público de la sección Ríete tú, en 'Night Session', de Ballard C. Boyd.

En el apartado de MiniAguilar, el Mejor Cortometraje de 'Licinia +3' ha sido 'Filante', de Marion Jamault, con una mención especial para Elena Walf por todos sus cortometrajes. El galardón de 'Renato +7' se lo ha llevado 'Balkone', de Xenia Smirnov, con mención especial para The Rabbit's House at Number 968, de Jai-Xin Wu.

'POLÍGONO X' PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE CASTILLA Y LEÓN

'Polígono X', un cortometraje dirigido por el leonés Néstor López, se ha alzado con el Premio al Mejor Cortometraje de Castilla y León. La película, que ya ganó el Premio CyL New Talent Open ECAM en la 35 edición del AFF, se ha convertido así en la vencedora del certamen regional al llevarse el máximo galardón concedido por el Jurado Oficial de Castilla y León.

Por su parte, el cineasta leonés Juan Carlos Mostaza, se ha llevado el premio a la mejor dirección por 'El síndrome del recomendado', una obra que también compite en la sección Ríete tú.

En cuanto al Mejor Guion, el reconocimiento ha sido para la iraní Atefeh Jalali, por 'Ajar', mientras que 'El nudo de Ángela', ópera prima de Diana Rojo, ha conseguido un doble reconocimiento, con el Premio del Público, mientras que Laura García-Serrano ha ganado el galardón a la Mejor Dirección Artística.

El premio a la Mejor Interpretación ha sido para Irene Balmes por su papel en 'Loquita por ti', cortometraje de Greta Díaz Moreau, mientras que el reconocimiento a la Mejor Fotografía se lo ha llevado Pablo Yain, por 'Ciclos', de David Orea. La burgalesa Isa Sáez Pérez, por su parte, ha conseguido el premio al Mejor Montaje por 'La raíz'.

'Framed', proyecto sobre la violencia sexual propuesto por Sara Martínez y Yangxi Chen, se ha alzado con el Premio CyL New Talent Open ECAM, que el Aguilar Film Festival entrega por sexto año consecutivo en colaboración con la Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), la Seminci y la Filmoteca de Castilla y León.

El premio consiste en la utilización de las instalaciones y equipos de la ECAM para realizar las labores de postproducción de la obra.

La película, que entrará a formar parte del catálogo de promoción y distribución Quercus impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, se estrenará en la Seminci 2026 y también será exhibida en el Aguilar Film Festival del próximo año.

ÁGUILA DE ORO A FERNANDO CAYO

La gala de clausura del 37 Aguilar Film Festival acogió también la entrega del Águila de Oro del certamen al actor Fernando Cayo, quien recogió el galardón de manos de la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, emocionado por la acogida que le ha brindado el festival. El intérprete vallisoletano también ensalzó el trabajo realizado por la cita cinematográfica a lo largo de estos años y se mostró agradecido de recibir este premio "en casa".

El evento también supuso la despedida del director del festival, Jorge Sanz, después de 37 años y se cerró con un concierto del artista Marwan.

Finalmente, y como cierre del Aguilar Film Fest, este lunes, 8 de diciembre a las 19.00 horas, el Cine Amor acogerá la proyección de una selección de cortos del palmarés.