García aboga por una "lucha conjunta" contra el cáncer y subraya el impacto laboral y social de esta enfermedad

ZAMORA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha abogado por una "lucha conjunta" contra el cáncer, una enfermedad que "afecta a todas las familias" y ha subrayado el impacto "laboral, social" y de toda índole que provoca la aparición de esta patología

En el día en el que se celebra el día mundial contra esta enfermedad, la consejera ha acudido a un acto con asociaciones de la provincia de Zamora para contribuir a visibilizar la batalla contra una patología de la que se detectarán 300.000 nuevos casos en España durante el año 2026, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica.

"Todos tenemos que unirnos en la batalla contra el cáncer y hay que empezar reconociendo ese esfuerzo que hace la investigación, esos avances científicos, médicos y sanitarios", ha señalado la consejera.

Con eso por delante, García ha puesto el foco en la prevención desde el punto de vista de los propios hábitos de cuidado de la salud personal y también de esos programas de detección precoz, un punto en el que ha explicado que los cribados son un elemento clave en esta lucha contra el cáncer.

"También quiero hacer énfasis en la recuperación vital, en ese aspecto emocional", ha aseverado la consejera, que ha lanzado un "mensaje de solidaridad y de cariño" a los pacientes y a las familias.

Por su parte, la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, ha remarcado la importancia de la investigación para hacer frente a la enfermedad y había reclamado unidad a nivel social e institucional para trabajar desde un frente común.

Tras las intervenciones institucionales, los representantes políticos han leído en voz alta algunas frases escritas por pacientes oncológicos pertenecientes a las asociaciones que luchan contra la enfermedad.