García Carbayo, sobre la condena a García Ortiz: "Es triste ver a un paisano siendo portada de todos los periódicos"

SALAMANCA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asegurado este viernes sobre la condena al fiscal general del Estado, el salmantino Álvaro García Ortiz, que le resulta "triste ver a un paisano siendo portada de todos los periódicos y siendo noticia en todos los medios de comunicación, pero esa es la realidad".

Carlos García Carbayo se ha expresado así en el marco del encuentro 'Impulso femenino: conectando empresa y ciudad' organizado junto a la Asociación de Empresarias de Salamanca (Aesal).

"Un fiscal general del Estado condenado era algo que no había ocurrido antes en España y esto es muy triste y no es un buen síntoma de lo que está pasando en estos momentos en España. No voy a decir nada más", ha concluido el primer edil de Salamanca.

García Carbayo se ha referido así al fallo del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, al que ha condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.