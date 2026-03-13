García Carbayo destaca la forma "activa, generosa, creativa y comprometida" de los jóvenes de entender Salamanca

SALAMANCA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado la forma "activa, generosa, creativa y comprometida" de entender la ciudad que tiene el tejido asociativo juvenil de la ciudad durante la entrega de premios del XVI Concurso de Proyectos Juveniles este viernes en el Ayuntamiento.

En su intervención, el primer edil salmantino ha puesto en valor la gran actividad que realizan los jóvenes, al asegurar que aportan "energía, nuevas miradas y una forma de estar en la sociedad" que obliga a todos, sobre todo a las instituciones, a no "acomodarse", lo que considera "buenísimo" para una ciudad como la capital salmantina.

"Salamanca tiene el privilegio de ser una ciudad joven, lo es por su ambiente, por su vida universitaria, por su dinamismo cultural, por su capacidad para atraer y generar talento", ha asegurado García Carbayo, quien ha añadido que "una ciudad no es joven solo por la edad de una parte de su población" sino que lo es cuando "escucha" a los jóvenes, cuenta con ellos y "les abre caminos" para que puedan desarrollar su proyecto de vida en ella.

"Y eso es precisamente lo que hacemos en el Ayuntamiento de Salamanca", ha añadido el alcalde, quien ha agradecido a todas las asociaciones su participación en esta edición.

En esta vigesimosexta edición, según ha destacado García Carbayo, se han premiado 32 iniciativas entre 71 proyectos presentados, dos más que en la pasada convocatoria, y que se repartirán un total de 50.000 euros en premios entre las ocho modalidades.

Por cada una de ellas se ha establecido un primer premio por importe de 2.000 euros, un segundo premio de 1.700 euros, un tercero de 1.400 y un cuarto de 1.150 euros.

GALARDONADOS

En la modalidad de Asociacionismo, Participación, Voluntariado y Actividades Intergeneracionales los galardonados han sido la Asociación Juvenil Grupo Scout Álamo (primer premio); la Asociación Centro Juvenil María Auxiliadora (segundo premio); la Asociación Juvenil y Cultural San Benito de Salamanca (tercer premio); y la Asociación Proyecto Juvenil Semilla (cuarto premio).

En Campismo, Naturaleza y Aire Libre, se ha premiado a Asociación Juvenil Grupo Scout Pléyades de Salamanca (primer premio); la Asociación Juvenil Imagina-T (segundo premio); la Asociación Juvenil de Tiempo Libre Fátima de Salamanca (tercer premio); y la Asociación Break Dance salamanca (cuarto premio). En la modalidad de Cultura Urbana y Juvenil, Festejos Tradicionales de Salamanca, Viajes y Circuitos Culturales, han resultado galardonados el Colectivo Estudiantil Alternativo (primer premio); la Asociación Juvenil y Cultural San Benito de Salamanca (segundo premio); la Asociación Break Dance Salamanca (tercer premio); y la Asociación Juvenil Kamaru (cuarto premio).

Por otro lado, en Deporte, Bienestar Emocional y Actividades Sociosaludables han resultado ganadoras la Asociación Juvenil Aviva (primer premio); la Asociación Juvenil Grupo Scout Phoenix (segundo premio); el Grupo Scout Dewony de Salamanca (tercer premio); y la Asociación Centro Juvenil Salesianos Pizarrales (cuarto premio).

En Expresión Artística y Talleres Creativos se ha galadornado a la Asociación Centro Juvenil María Auxiliadora (primer premio); la Asociación Juvenil Prodesi (segundo premio); la Asociación Juvenil Aviva (tercer premio); y la Asociación Break Dance Salamanca (cuarto premio).

En Innovación, Formación, Ciencia y Nuevas Tecnologías han resultado premiadas la Asociación Juvenil y Cultural San Benito de Salamanca (primer premio); la Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca (segundo premio); la Asociación Belerofonte (tercer premio); y el Colectivo Estudiantil Alternativo (cuarto premio).

En Juegos y Tradiciones Juveniles, las vencedoras han sido la Asociación Juvenil de Tiempo Libre Lourdes (primer premio); la Asociación Juvenil Grupo Scout Phoenix (segundo premio); la Asociación Juvenil Grupo Scout Álamo (tercer premio); y la Asociación Érase Una Vez... Actividades de Ocio y Tiempo Libre (cuarto premio).

Finalmente, en Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Cultural de Salamanca e Intercambios Socioculturales, las galardonadas son la Asociación Juvenil Aviva (primer premio); la Asociación Juvenil Prodesi (segundo premio); la Asociación Juvenil Imagina-T (tercer premio); y la Asociación Juvenil de Tiempo Libre Lourdes (cuarto premio).