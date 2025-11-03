García destaca el avance de CyL en la "autonomía energética" y el esfuerzo de las empresas por la descarbonización

BURGOS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha inaugurado este lunes la Planta de Biomasa de Bioenergy Ibérica en las instalaciones de la empresa burgalesa Tacon Decor, dedicada a la fabricación de recubrimientos y laminados.

García ha destacado la apuesta de la Junta por "avanzar en la sostenibilidad" y la "autonomía energética" de la Comunidad, así como el esfuerzo del tejido productivo en materia de descarbonización industrial, con proyectos que apuestan por la "economía circular y la innovación", que son esenciales para mejorar la competitividad.

La planta permitirá una reducción de 2.000 toneladas de dióxido de carbono anuales mediante la sustitución del gas natural por biomasa y subproductos sobrantes en los procesos de fabricación de la empresa y biomasa.

Al respecto, la consejera subrayado la importancia de que las industrias de Castilla y León se coloquen al frente y lideren la transición energética. Y en este papel, la importancia de apoyo de la Junta para hacer que Castilla y Len se convierte así en una comunidad "referente" en el ámbito de la sostenibilidad.

Leticía García ha puesto como ejemplo de este trabajo de transición, el de la empresa , Tacón Decor, una industria dedicada a los perfilados de madera, que tiene 87 trabajadores con operatividad y es "una empresa en expansión" que añade esta parte también de eficiencia energética y de energías limpias y de trabajar en el proceso de descarbonización de la industria de Burgos, de la industria de Castilla y León.

DESCARBONIZACIÓN.

La consejera de Industria ha destacado la importancia del sector maderero y ha apuntado que el 11,7 por ciento de la producción maderera nacional se hace en Castilla y León, lo que equivale "al 1 por ciento del valor añadido bruto". Un ámbito que genera 10.000 empleos en la comunidad autónoma".

Igualmente, ha recordado que uno de los pilares fundamentales en la descarbonización es la biomasa y "su utilización en los procesos industriales", pero hay otros como la producción industrial a través de electricidad procedente de fuentes renovables o el hidrógeno verde.

En este sentido, Castilla y León es una comunidad "idónea" para la inversión, por su extensión, su dispersión y por la "demanda de consumo de la industria regional que requiere esa inversión por parte del Estado".