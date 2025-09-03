García destaca que los datos de empleo "favorables" en CyL se deben al "esfuerzo" de su "resistente" tejido productivo

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo (dcha) y el presidente Grupo Andrés, Eustaquio Andrés (izda) - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, ha destacado las cifras "históricas" de afiliados a la Seguridad Social en un mes de agosto, con más de un millón de afiliados, unos datos que se deben al "esfuerzo" del tejido productivo de Castilla y León. "Los datos de empleo son favorables y mercado laboral es resistente y fuerte", ha remarcado.

De esta forma se ha expresado la titular de Empleo en declaraciones a los medios en el marco de su participación en la entrega de la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio de Salamanca, donde ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo autonómico está "muy orgulloso" del tejido empresarial de la Comunidad y de la provincia salmantina.

"Así lo reiteramos siempre, estamos al lado de nuestras empresas que están permitiendo ese crecimiento económico", ha subrayado la consejera, al tiempo que ha recordado que 2024 se cerró en Castilla y León con un índice de producción industrial muy por encima del crecimiento de la media nacional y que este año se ha crecido también, lo que supone "que se crea empleo".

MEDALLA AL MÉRITO

La consejera del ramo ha asistido a la entrega de la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio de Salamanca al Grupo Andrés en reconocimiento a su "destacada" trayectoria empresarial y a su "relevante contribución" al desarrollo económico de la provincia.

La consejera ha felicitado a la empresa salmantina por la concesión de esta distinción y a su fundador y presidente, Eustaquio Andrés, por "el ejemplo que supone esta empresa".

"Eustaquio comenzó con 14 años vendiendo neumáticos en Salamanca y ha superado fronteras, llegando a más de 50 países con cuatro millones de unidades de neumáticos vendidas al año", ha recordado García.

"Es una empresa que nace con una persona, que ya va por la segunda generación, y que para la Junta de Castilla y León es muy importante desde el punto de vista de creación de empleo con 250 trabajadores directos y con más de 200 familias más vinculadas de forma indirecta al desarrollo de esta gran empresa", ha subrayado García.

La consejera ha asegurado que desde la Junta "vamos a seguir al lado de nuestro tejido empresarial y el reconocimiento que hoy se hace al Grupo Andrés por parte de la Cámara de Salamanca es una fórmula más de apuesta por poner de manifiesto ese esfuerzo que hacen nuestras empresas en Castilla y León".