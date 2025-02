García-Gallardo desmiente a Vox y aclara que las discrepancias con la Dirección Nacional "vienen de mucho más lejos"

Acusa a Vox de apartarle de las negociaciones directas para las cuestiones más relevantes del Gobierno de CyL del que formaba parte

MADRID/VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha desmentido este miércoles la versión ofrecida por su partido para explicar su salida, su negativa a firmar la expulsión de dos procuradores díscolos de la Comunidad --la burgalesa Ana Rosa Hernando y el salmantino Javier Bernardo Teira--, y ha aclarado que las "discrepancias" con la Dirección Nacional que alegó "vienen de mucho más lejos".

En una entrevista concedida a COPE recogida por Europa Press, García-Gallardo ha confirmado que se negó a firmar la expulsión de esos procuradores, que habían pedido más democracia interna y que Vox abandonara el grupo Patriots del Parlamento Europeo, pero ha aclarado que achacar esa circunstancia a su dimisión, como hizo Vox, "no es cierto".

García-Gallardo ha admitido que el vicepresidente y secretario general de la formación, Ignacio Garriga, le dio la "indicación agresiva" de firmar la expulsión de los dos procuradores y le dijo que "o firmaba o estaba fuera", ha reconocido para asegurar que esa fue "la guinda del pastel" en el marco de unas "discrepancias que vienen de mucho más lejos". "Es la gota que ha colmado el vaso", ha ahondado.

Sobre las discrepancias, el también exvicepresidente de Castilla y León ha aludido a "cuestiones organizativas" de la Dirección Nacional con sus cargos regionales y ha revelado que fue apartado de "negociaciones directas de cuestiones" que afectaban a su gobierno de coalición con el PP en esa autonomía.

"El partido, que luego ha ido a la guerra con el PP por otras razones que yo a nivel político comparto, decidió apartarme de las negociaciones directas para las cuestiones más relevantes de mi Gobierno y yo en ese momento, evidentemente, dije que no lo compartía en absoluto", ha explicado García-Gallardo para quien "no tenía ningún sentido" que personas que no habían sido las elegidas fueran las que tuvieran interlocución, en este caso con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para las cuestiones de más alto nivel.

García-Gallardo ha admitido que todo eso produjo "un deterioro progresivo" de la relación con el entorno del presidente de Vox, Santiago Abascal.