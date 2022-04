García-Gallardo pide de corazón a los integrantes del Grupo Mixto que no maten entre ellos por dinero

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox y futuro vicepresidente del Gobierno en coalición de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha apelado a la buena conciencia de las Cortes para pedir "de todo corazón" a los tres integrantes del Grupo Mixto que no maten entre ellos por dinero.

"Se lo pido de verdad. De todo corazón. No merece la pena. Con la que está cayendo en España, creo que no les costará explicar en sus

respectivos lugares de origen al señor Igea --de Ciudadanos-- y a usted --Pablo Fernández, de Unidas Podemos-- que pueden hacer sus respectivas labores parlamentarias con casi 100.000 euros al año entre los dos", ha aconsejado García-Gallardo en una referencia expresa a UP, Cs y PSOE en su discurso en el debate de investidura de Fernández Mañueco.

García-Gallardo ha recordado a Igea y a Fernández que los castellanos y leoneses les han dado "un único procurador" en Cortes en la XI Legislatura y ha considerado al respecto que "ya va siendo hora" de que asuman la realidad y "dejen de llorar por los pasillos de las Cortes".

"Llorado se viene de casa. Y, si no, que se lo digan al señor Tudanca, que estaba muy triste la noche electoral, y cuando se acordó de

que entre ustedes se habían subido el sueldo un 4 por ciento durante la campaña electoral, volvió a recuperar la sonrisa", ha ironizado García-Gallardo que ha apelado a la coherencia de Vox en su decisión de recudir de manera global un 25 por ciento las asignaciones económicas de los grupos parlamentarios con un ahorro de más de 300.000 euros al año "en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir".

"Y ese ha sido sólo el principio. En Vox hemos venido a la política a acabar con el gasto público superfluo. Porque los españoles no se

pueden permitir que se siga desperdiciando un sólo céntimo de dinero público", ha advertido.

Y se ha dirigido a Pablo Fernández para afearle que afirmase en

rueda de prensa que Voz fusilaría a los miembros del Grupo Mixto si pudieran. "Usted, que no tiene un pelo de tonto sabe que dijo una soberana estupidez. Nosotros no queremos fusilarle a usted, ni ilegalizar a su partido, ni acudimos a sus mítines a tirarles piedras,

porque no somos como ustedes. Lo que no está en mi mano es que usted deje de pegarse constantemente tiros al pie. No es mi culpa que usted entrara en política para combatir a la casta y acabara convirtiéndose en ella", ha espetado.

"Puede dormir usted tranquilo, en lo que a mi respecta. Lo que no puedo evitar es que usted y su partido sigan cosiéndose el pie a balazos", ha sentenciado.