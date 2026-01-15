García Pellitero aclara que la tala de pinos en Joaquín Velasco Martín se realiza tras un análisis sobre riesgo de caída

Archivo - El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. - AYTO VALLADOLID - Archivo

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha aclarado que la tala de pinos en la calle Joaquín Velasco Martín responde al riesgo de caída de ejemplares tras la realización de un análisis.

García Pellitero ha respondido así a las críticas del Grupo Valladolid Toma la Palabra (VTLP) tras la tala de varios ejemplares de pino en el entorno de Joaquín Velasco Martín.

El concejal de Medio Ambiente ha concretado que, a raíz de la caída del ejemplar de Pino en esta calle, sobre la valla de la Escuela Municipal de Música, el servicio de parques y jardines realiza un análisis de todos los ejemplares de esa zona, dado que son "más o menos todos de la misma antigüedad, de un tamaño similar bastante grande, para ver si hay riesgo o no de caída en algún ejemplar más".

Como resultado de estos exámenes, se ha obtenido el resultado de que en el entorno del Colegio Maristas había una serie de ejemplares que sí que presentaban riesgo de caída y, "para evitar problemas o desgracias personales se ha procedido a su tala".

García Pellitero ha agregado que esta tala está avalada por un informe de los técnicos del Servicio de Parques y Jardines que el Grupo Valladolid Toma la Palabra tiene disponible desde hace unos días con el resto de informes de tala que se van realizando en nuestra ciudad.

"La verdad que este sesgo que hacen a la hora de quejarse cuando se tale un árbol dependiendo de quién se encarga de esa tala, pues hace que me pregunte, como ya les he dicho alguna vez, por qué no se preocupan o también ponen el grito en el cielo, por los 100 árboles que ha talado Adif para generar un camino de acceso a unas obras en el desvío de mercancías", ha señalado el concejal, quien también ha sugerido que pregunten por los árboles que se han talado en la calle Recondo para empezar las obras de la estación de trenes.

"Al final es una queja que no corresponde con la realidad y que nosotros lo que buscamos es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y de mantener un arbolado en la ciudad de Valladolid en las mejores condiciones posibles", ha concluido.