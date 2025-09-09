García ve una "buena noticia" los 50 millones anunciados para Inobat y destaca el respaldo de la Junta al proyecto

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en la clausura del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ve una "buena noticia" los más de 50 millones anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la construcción de la gigafactoría de baterías Inobat en Valladolid, al tiempo que ha asegurado que la Junta "va a estar al lado" de la empresa para que el proyecto sea una realidad.

En estos términos se ha expresado la titular de Industria en declaraciones a los medios en el marco de la clausura del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, en las que ha señalado que la Administración autonómica lleva años apoyando este proyecto y ha recordado que en 2022 el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, firmó un protocolo específico de colaboración con la empresa.

"Es un proyecto muy importante para Valladolid y quedaba pendiente una financiación adecuada, que después de varios intentos, por fin parece que los fondos europeos pueden llegar a través del Perte Vec III con más de 50 millones", ha remarcado la consejera.

Precisamente, García ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "va a estar al lado" de la empresa desde el punto de vista económico y de los trabajadores en todo aquello que necesite en materia de formación.

"Nos ponemos a su disposición, como no puede ser de otra forma", ha asegurado la titular de Industria, para después incidir en que Valladolid es una "buena elección" para la implantación de la empresa al ser un "buen ámbito" para invertir.