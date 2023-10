Un gato persa de Portugal, ganador de las Exposiciones Internacionales Felinas celebradas en Ávila

ÁVILA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un gato persa procedente de Portugal ha sido el ganador del premio Best of the best in show, otorgado en las 168ª-169ª Exposiciones Internacionales Felinas, que se han celebrado en Ávila este fin de semana.

El galardón, otorgado por la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Cristina García, ha recaído en este ejemplar persa llamado White 'R' Us Mr CR7, de un año y medio, propiedad de José Díaz, según ha informado el Ayuntamiento de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta es la séptima vez que se realizan en Ávila estas exposiciones internacionales, organizadas por la Asociación Felina Española (ASFE), una asociación que promueve las razas y crianzas de los gatos.

En ella han participado 152 ejemplares entre los que se encuentran 111 provenientes de España, 38 ejemplares de Portugal, y 3 de Italia.