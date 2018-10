'Genèse', Espiga de Oro, y 'The Miseducation of Cameron Post' e 'In den Gängen', Espigas de Plata

Publicado 27/10/2018 14:19:30 CET

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El largometraje 'Genèse' obra firmada por el canadiense Philippe Lesage, ha sido galardonada este sábado con la Espiga de Oro al Mejor Largometraje de la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Asimismo, esta producción canadiense se ha alzado con el Premio 'Ribera del Duero' al mejor director y el Premio al Mejor Actor, Théodore Pellerin, quien encarga al protagonista del filme.

La cinta aborda el despertar sexual de tres personajes adolescentes y contiene, al igual que su anterior largometraje, tintes autobiográficos, aunque el realizador ha evitado encuadrar la historia en una época concreta para evitar el discurso generacional.

Lesage, cuya obra ha resultado premiada por primera vez en España en el marco de la Seminci, ha recibido los galardones como una "maravillosa sorpresa", según ha indicado en declaraciones a Europa Press, pues no podría haber imaginado "mejor desenlace" para su participación en el certamen.

Por otro lado, la Espiga de Plata, ha recaído 'ex aequo' en las películas 'In den Gängen' (A la vuelta de la esquina) --también Premio Sociograph--, de Thomas Stuber, y 'The Miseducation of Cameron Post', dirigida por Desiree Akhavan, que también se ha hecho con el Premio de la Juventud de la Sección Oficial.