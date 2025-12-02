El geógrafo Redondo Vega sostiene que restaurar el paisaje minero es "imposible" y defiende dejar actuar a la naturaleza

El catedrático emérito de Geografía Física de la ULE Redondo Vega durante la conferencia 'Minería y Paisaje' en la Facultad de Filosofía y Letras. - ULE

LEÓN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El catedrático emérito de Geografía Física de la Universidad de León (ULE) Redondo Vega ha manifestado este martes que restaurar el paisaje minero es "imposible" y ha defendido dejar actuar a la naturaleza.

Según ha explicado, León es tierra de carbón, una provincia cuya identidad y memoria territorial están estrechamente ligadas a la actividad minera que ha moldeado su paisaje. Este pasado debe "asumirse, comprenderse y conservarse como un legado que forma parte de la identidad territorial leonesa", ha señalado.

Redondo Vega se ha pronunciado de este modo en el marco de la conferencia 'Minería y Paisaje' que ha impartido en la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE en la que ha analizado la transformación del territorio y ha reflexionado sobre los retos y límites de la restauración de antiguos espacios mineros.

Durante su intervención, ha expuesto cómo la minería "ha abierto el paisaje" con efectos a largo plazo muy diversos en el territorio, con espacios que plantean "enormes dificultades" de recuperación. Esta tarea es, a su juicio, más efectiva cuando se permite que la naturaleza actúe por sí misma, frente a intervenciones artificiales que "rara vez" logran restaurar el suelo y relieve originales.

En este sentido, Redondo ha considerado "técnicamente inapropiado" el uso habitual del término "restauración", dado que, ha argumentado, la restauración del terreno es "imposible". "Siempre sobrará escombro y el suelo natural que se destruye en una jornada tardará miles de años en recuperarse, con independencia de las inversiones públicas", ha precisado.

Como ejemplo se ha referido a zonas del valle de Espina de Tremor, donde antiguas explotaciones se han cubierto de vegetación autóctona hasta el punto de hacer irreconocible la actividad minera que allí tuvo lugar, frente a otras cortas que permanecen prácticamente inalteradas desde hace 40 años, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El catedrático ha insistido en que el paisaje "es dinámico y está en permanente cambio" y se ha mostrado partidario de asumir esa transformación como algo "fundamental" para comprender la provincia de León. En este sentido, ha recordado que la actividad minera fue especialmente intensa en el territorio y que dos terceras partes de los indicios mineros inventariados por la Junta de Castilla y León en los años 80 se localizaban en la provincia leonesa.

MINERÍA, MEMORIA Y PATRIMONIO

En el marco de la conferencia también se ha abordado el valor patrimonial del legado minero. Al respecto, Redondo ha mencionado la tendencia "histórica" de algunas administraciones de borrar los vestigios del pasado industrial, una práctica que ha tachado de "contraproducente". "Parece que nos avergonzáramos de nuestro pasado, cuando el paisaje minero forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia económica", ha apostillado.

Por este motivo, ha valorado que determinados castilletes y estructuras se estén conservando, contribuyendo a mantener "viva" la memoria de una actividad que durante décadas modeló la economía y la sociedad de la provincia. Estos elementos, además, comienzan a ser reconocidos como Bien de Interés Cultural (BIC) y suponen un atractivo turístico.

"TAL Y COMO QUEDARON"

Es más, Redondo ha expresado su deseo de que se mantengan algunos elementos de la minería "tal y como quedaron". "Me gusta que se conserve alguna escombrera tal cual la dejaron los mineros. ¿Por qué no? Es parte de nuestro patrimonio, también desde una perspectiva antropológica", ha recalcado.

Con la ponencia de este martes se ha puesto fin al ciclo de conferencias 'Tres figuras esenciales de la Geografía de León comparte su legado' organizado por el departamento de Geografía y Geología de la ULE y que ha contado también con la participación de los catedráticos Lorenzo López Trigal y José Cortizo Álvarez.