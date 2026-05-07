Geolaciana 2026 reunirá a grandes profesionales del 1 al 4 de julio en torno a las "entrañas" del territorio leonés

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez (centro izquierda), con la edil de Cultura de Villablino, Mercedes Fisteus (a su derecha), y los organizadores de Geolaciana, Policarpo Fernández (izquierda) y José Gatón (derecha). - EUROPA PRESS

LEÓN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las VIII Jornadas de Geología del Aula Geológica de Robles de Laciana (Geolaciana 2026) reunirá en su nueva edición a grandes profesionales en torno a las "entrañas" del territorio leonés.

En total participarán 75 personas en esta propuesta que contará con la presencia de representantes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), la Agencia Espacial Europea (ESA), el Real Jardín Botánico de Córdoba o la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, ha presentado la propuesta este jueves acompañado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villablino, Mercedes Fisteus, y los responsables del Aula Geológica de Robles de Laciana, Policarpo Fernández y José Gatón.

Las VIII Jornadas de Geología del Aula Geológica de Robles de Laciana comenzarán el 1 de julio con cinco conferencias por la mañana dedicadas a la contaminación de los acuíferos a causa de la minería; el cambio climático y sus afecciones en la biodiversidad; el Everest; el universo y los retos geomineros del siglo XXI. Ese mismo día habrá un taller práctico por la tarde sobre paleontología.

El día 2 de julio tendrá lugar una salida de campo al Itinerario Geológico Villablino-Ponferrada y una visita a la Ciuden, en Ponferrada, mientras que el día 3 de julio habrá una salida de campo al Lago de Babia y, finalmente, el día 4 de julio se desarrollará otra salida de campo en torno a la toma de datos básicos y manejo de mapas geológicos.

Emilio Martínez ha destacado que las Jornadas ofrecerán la oportunidad a los participantes de acercarse al mundo de hace más de 300 millones de años, además de ahondar en las posibilidades que pueden servir para proteger el futuro.

Por su parte, Policarpo Fernández y José Gatón, responsables de la organización de Geolaciana, tras desgranar el programa de Geolaciana, han tenido palabras de agradecimiento para los "grandísimos profesionales" que participarán en la iniciativa de manera desinteresada, así como hacia las entidades colaboradoras como la Diputación de León.