Geólogos de la ULE alertan que el fuego de Las Médulas podría comprometer siglos de historia de sus canales romanos

El incendio forestal que en los últimos días ha afectado al paraje natural de Las Médulas podría tener consecuencias "graves" para la conservación de los canales romanos que forman parte del enclave declarado Patrimonio de la Humanidad.

El motivo, según señala el profesor de la Escuela de Minas de la Universidad de León (ULE), Javier Fernández, es el "choque térmico" producido por el fuego que puede generar "cambios físico-químicos en las pizarras sobre las que se construyeron los canales, un material muy deleznable y sensible a la alteración".

A estos efectos directos se suma la pérdida de vegetación provocada por el incendio y que "durante dos milenios ha cumplido la doble función de preservar la infraestructura y proteger las laderas".

Sin esa cobertura y coincidiendo con las primeras lluvias torrenciales del otoño, según remarca Fernández Lozano, el terreno queda expuesto a procesos de "escorrentía superficial y desestabilización de las laderas, especialmente escarpadas en la zona de La Cabrera, condicionando el futuro y la preservación de numerosos tramos de la red hidráulica romana, que podrían quedar cubiertos o destruidos", recoge la institución académica a través de un comunicado.

Ante esta "delicada" situación, la Universidad de León, a través del grupo de investigación GeoInca, pone a disposición la tecnología, medios técnicos y personal especializado para llevar a cabo un análisis detallado de los daños e impactos sobre la red hidráulica tras el incendio y establecer las bases de una "gestión eficaz que permitan reducir en la medida de lo posible los daños del fuego y otros factores críticos que inciden de manera directa en la conservación de los canales".

Precisamente, Fernández Lozano recuerda que desde la ULE ya planteó a la Junta la conveniencia de realizar un estudio de vulnerabilidad de toda la red, que habría permitido contar con un diagnóstico previo de su estado. Un estudio que ahora, recuerda Fernández Lozano, hubiera sido "clave" para determinar el impacto del fuego.

"Sin esa base sólida no podremos determinar si el impacto ha sido mayor o menor dado que desconocemos realmente cuál era el estado anterior de toda la red, pero dicho estudio serviría de referencia para futuras actuaciones", ha incidido.

En cualquier caso, desde la Universidad de León se indica que el incendio previsiblemente dejará su "huella" en esta infraestructura hidráulica romana, considerada una de las obras de ingeniería "más singulares del mundo antiguo".

La magnitud real de los daños dependerá de la evolución de los procesos erosivos y de las medidas de conservación que puedan implementarse a corto y medio plazo.

INVESTIGACIÓN DE LOS CANALES

En la actualidad, el Grupo Geoinca plantea continuar el proyecto EvulcaRED, destinado a investigar el estado de conservación de la red hidráulica romana de Las Médulas.

En su primera fase ya se completó la cartografía de los canales, entregada a la Junta, y ahora lo que se pretende es trabajar en un análisis cualitativo y cuantitativo de los factores (geológicos, geográficos, climáticos y antrópicos, etc.) que afectan a su integridad, con el objetivo de elaborar un mapa de vulnerabilidad que oriente las decisiones de gestión e intervención sobre este conjunto patrimonial, concluye el comunicado.