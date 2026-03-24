Gerencia Regional de Salud se pone a disposición de la Justicia tras la detención de dos de sus responsables en Soria

Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 24 marzo 2026 12:14
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SORIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud ofrecerá "toda la información que sea requerida" por la Justicia después de que esta mañana se haya hecho pública la detención de dos de sus responsables en Soria por un presunto delito de "prevaricación continuada".

A través de un comunicado, ha comprometido "absoluta transparencia" y colaboración con la Justicia, al tiempo que ha manifestado también su "respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales".

Por último, ha garantizado que el Complejo Asistencial Universitario de Soria seguirá prestando asistencia sanitaria "con absoluta normalidad".

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