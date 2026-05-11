La gira de Belén Aguilera Puro Teatro Tour comenzará el próximo 21 de noviembre en Valladolid

Archivo - La cantante Belén Aguilera actúa en la Pradera de San Isidro con motivo de las fiestas patronales, a 14 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva gira de la cantante barcelonesa Belén Aguilera, Puro Teatro Tour, comenzará el próximo 21 de noviembre en el Teatro Carrión de Valladolid, tras lo que recalará en al menos otras seis ciudades españolas.

El universo 'Anela' de la artista sube un escalón tras su paso por el Movistar Arena de Madrid y se enriquece en esta nueva gira de teatros por España.

Aquel espectáculo, "íntimo y a la vez imponente", sentó las bases de una propuesta en la que la narrativa visual, la sensibilidad al piano y la energía pop conviven en perfecta armonía. Así, en Puro Teatro Tour, la experiencia del directo de Belén Aguilera evoluciona y se expande en una gira por los teatros "más emblemáticos" del país.

En este tour, la artista promete profundizar en el viaje emocional de su último trabajo y llevar su imaginario artístico a nuevos recintos y ciudades.

Los temas del disco 'Anela' se suceden en este nuevo espectáculo en una suerte de obra teatral cuyos diferentes actos conforman una historia completa ambientada en un mundo onírico y de fantasía con referencias operísticas.

Una pequeña orquesta de cuerdas y vientos, batería, un piano que interpreta la propia artista y un ballet contemporáneo conforman junto a la voz de Aguilera un show en el que brilla su pop melódico ligeramente operístico.

Tras su paso por Valladolid, la artista visitará teatros de Vigo, Murcia, Málaga, Barcelona, Gijón y Zaragoza. Las entradas salen a la venta este martes, 12 de mayo, a las 12.00 horas, en la web oficial de la cantante.