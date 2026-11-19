El dispositivo invernal contará con 462 quitanieves y 3.000 profesionales ante nevadas y hielo en CyL - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha destacado que la red de carreteras del Estado en Castilla y León contará durante el invierno 2026-2027 con un dispositivo integrado por 462 máquinas quitanieves y más de 3.000 profesionales para garantizar la seguridad y la movilidad en los más de 5.700 kilómetros de vías de titularidad estatal de la comunidad.

El operativo se ha presentado este jueves en el centro de conservación de carreteras de Burgos, donde se ha exhibido parte de la maquinaria preparada para combatir el hielo y la nieve.

Sen ha destacado que "el objetivo del operativo misma es garantizar la seguridad y la movilidad en los más de 5.700 kilómetros de carreteras del Estado en Castilla y León".

"El protocolo, contemplado en la campaña, tiene como finalidad establecer los mecanismos de coordinación entre los órganos de la Administración General del Estado para garantizar la vialidad y la seguridad de la circulación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León ante nevadas y otros fenómenos meteorológicos extremos", ha añadido.

La delegación del Gobierno en Castilla y León y las subdelegaciones del Gobierno, en sus respectivos ámbitos de actuación, mantendrán actualizados sus protocolos de coordinación ante nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos que afecten a la Red de Carreteras del Estado, de conformidad con las previsiones del protocolo estatal.

En el dispositivo de este año participarán más de 3.000 profesionales que incluye a personal técnico, Guardia Civil, DGT, Protección Civil, Demarcaciones de Carreteras y también la UME.

"Todos ellos estarán preparados para actuar cuando las condiciones meteorológicas lo exijan", ha afirmado el delegado, al tiempo que ha explicado que este año se cuenta con 462 quitanieves.

De ellas, 242 son además esparcidoras de salmuera, lo que mejora la eficacia del tratamiento preventivo de las carreteras", ha explicado Sen. Además, existen 75 plantas de salmuera y 133 depósitos con una capacidad total de más de 5,5 millones de litros.

Entre naves y silos la suma alcanza casi 90.000 toneladas de fundentes.

"En cuanto al seguimiento de las condiciones meteorológicas, contamos con 116 estaciones meteorológicas, 5 móviles y 111 fijas, que permiten anticipar decisiones y actuar con rapidez", ha recalcado el representante gubernamental.

"Además, se reforzará la coordinación entre todos los servicios del Estado y la Comunidad Autónoma.

La Guardia Civil, con cerca de 7.000 agentes, y la Policía Nacional, con más de 3.000, están preparados para garantizar la seguridad vial y atender emergencias.

Y la UME, con 500 efectivos en Castilla y León, siempre lista para intervenir cuando se la necesita", ha explicado el delegado del Gobierno en Castilla y León.

Por eso, cada campaña de vialidad invernal es un reto que afrontamos con planificación, medios y compromiso que se lleva a cabo con una dedicación de 24 horas los 7 días a la semana".

"El Gobierno de España diseña estas campañas con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la prevención y el trabajo en equipo", ha señalado Sen.