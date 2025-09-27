El Gobierno adquiere dos obras de José Manuel Ballester para la colección del Centro Nacional de Fotografía de Soria

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios a su llegada a un acto en Soria - Concha Ortega Oroz - Europa Press - Archivo

SORIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Fotografía, en construcción en Soria, incorpora a su colección dos obras de José Manuel Ballester, 'Montañas Guilin 2' (2009) y 'Nocturno en Shanghái 2' (2006), adquiridas por un importe de 47.725 euros.

El Gobierno de España a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura ha adjudicado la adquisición de las dos fotografías por mencionado importe y un plazo de ejecución de tres meses.

El adjudicatario es el propio pintor, José Manuel Ballester Pinillos, en un procedimiento negociado sin publicidad conforme a la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y a la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de obras que solo pueden adquirirse al propio autor.

Esta operación constituye la cuarta adjudicación de fondos para el Centro Nacional de Fotografía en los últimos días y completa el primer núcleo de adquisiciones que el Gobierno de España impulsa para dotar de "contenidos de referencia" a la nueva institución estatal con sede en Soria.

El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, acaba de adjudicar también otros tres contratos por un total de 55.260 euros para incorporar a este museo una obra de Chema Madoz (Sin título, 2012), un conjunto de diez fotografías de Joan Fontcuberta de la serie 'eHerbarium' y el díptico 'El herbario. Fondation Cartier', de Jorge Yeregui.

Con la compra de las obras de Ballester, la inversión acumulada en adquisiciones durante estos días asciende a 102.985 euros, según ha informado el Ejecutivo central en un comunicado recogido por Europa Press.

COLECCIÓN "EN CONSTRUCCIÓN"

En este sentido, el Gobierno ha aseverado que busca crear una colección "de calidad, diversa y representativa de la fotografía española contemporánea". La selección de autores y obras "garantiza una pluralidad de miradas y técnicas que enriquecerán tanto la exposición como la investigación y la mediación con el público", ha indicado.

Estas adquisiciones abarcan desde la poética conceptual de Chema Madoz a la reflexión crítica sobre imagen y verdad de Joan Fontcuberta; del diálogo entre paisaje y memoria en Jorge Yeregui a la arquitectura, el silencio y la luz característicos de José Manuel Ballester.