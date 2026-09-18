El Gobierno aprueba una ayuda de 44 millones para el proyecto de hidrógeno eM Numancia en Garray (Soria)

SORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado una ayuda de 44 millones de euros para el proyecto de hidrógeno eM Numancia, en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray, en Soria.

La apuesta del Gobierno de España por el hidrógeno renovable, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó este jueves 17 de septiembre como un "proyecto de país", tiene una concreción directa en la provincia de Soria a través del proyecto eM Numancia, que ELYSE EM-Numancia SL.

El proyecto cuenta con una ayuda máxima concedida de 43.904.700 euros gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El IDAE publicó ya la resolución definitiva por la que se concede la ayuda a esta empresa, una vez recibida la aceptación expresa de la empresa.

La financiación procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y los fondos NextGenerationEU. El propio IDAE volvió a identificar el pasado mes de agosto a eM Numancia como uno de los proyectos beneficiarios de la primera subasta nacional como servicio del Banco Europeo del Hidrógeno.

PLANTA DE HIDRÓGENO RENOBALE

De acuerdo con la resolución definitiva, el proyecto subvencionado contempla en Garray la construcción de una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis para fabricar metanol verde. La instalación dispondrá de un electrolizador alcalino de 60 megawatios, con una producción anual estimada de 6.363 toneladas de hidrógeno renovable y 33.334 toneladas de metanol verde.

El producto tendrá como destino cinco industrias consumidoras pertenecientes a los sectores químico, maderero, logístico y marítimo. El suministro eléctrico previsto para la producción de hidrógeno procederá de energía renovable.

La documentación aprobada por el IDAE contempla contratos de suministro de electricidad procedente de parques eólicos y fotovoltaicos y una instalación fotovoltaica asociada al proyecto.

INCENTIVO

La ayuda concedida presenta además una característica singular ya que está ligada a la producción real de hidrógeno renovable y no únicamente a la construcción de las instalaciones. El incentivo aprobado asciende a 0,69 euros por kilogramo de hidrógeno renovable certificado, con un máximo subvencionable de 63.630 toneladas durante los primeros diez años de funcionamiento, hasta alcanzar, en su caso, los 43.904.700 euros concedidos.

De esta forma, los pagos están condicionados a que la producción se lleve efectivamente a cabo y sea acreditada conforme a los requisitos establecidos.

"PROYECTO DE PAÍS"

El presidente del Gobierno señaló este jueves 17 de septiembre, durante el inicio de la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva, que España ha convertido el hidrógeno renovable en un "auténtico proyecto de país".

Según los datos ofrecidos por Pedro Sánchez, el Gobierno ha destinado ya más de 3.000 millones de euros a más de 120 proyectos de hidrógeno renovable. Sánchez vinculó el desarrollo de esta tecnología con tres objetivos: la lucha contra el cambio climático, una mayor autonomía energética y una mayor seguridad en el suministro.

En este marco se encuadra el proyecto soriano de eM Numancia. La resolución del IDAE establece un plazo máximo de 60 meses desde la concesión para que la instalación destinada a producir el hidrógeno subvencionado entre en funcionamiento, además de los hitos de seguimiento y justificación previstos en el programa.