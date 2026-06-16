El Gobierno autoriza una inversión de 188,4 millones en varios tramos de carreteras estatales en Castilla y León

Colocación de barrera en la A-1. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por un importe de 184,4 millones de euros (IVA no incluido), varios contratos para la conservación y explotación de Red de Carreteras del Estado (RCE) en Castilla y León, concretamente en carreteras estatales en las provincias de Burgos, León, Soria y Valladolid.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses y en ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

De esta forma, en la provincia de Burgos se ha autorizado un primer lote, con un importe de 75,75 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 6 de carreteras en esta provincia.

En concreto, en la A-1 entre los kilómetros 119 y 247, la A-11 entre los puntos kilométricos 105 y 122, así como diversas vías de servicio y enlaces de estas autovías; 44,8 kilómetros de la N-122 en varios tramos entre los kilómetros 247 y 297; la N-622 entre los puntos kilométricos 48 y 80, y 24 kilómetros de la N-1 en varios tramos entre los puntos 146 y 203.

Asimismo, se incluye la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-1 del kilómetro 153 al 162,8, correspondiente al tramo de la Glorieta enlace A-1/N-1 Fuentespina-Aranda de Duero.

MÁS INTERVENCIONES

Además, se licitará en un segundo lote de 23,78 millones de euros para la conservación del sector 3 de carreteras en esta provincia, incluyendo la autovía A-73 en sus primeros diez kilómetros y entre los puntos kilométricos 53 y 63, así como distintos tramos de las carreteras N-623 y N-627. Asimismo, se acometerá la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la N-627 desde el kilómetro 39 al 44,4.

Por otro lado, por lo que se refiere a León, se ha dado luz verde a un lote, por 34,37 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-66 entre los kilómetros 143 y 196, la LE-30 entre los puntos kilométricos 0 y 9, la LE-11 entre los kilómetros 0 y 11, la LE-20 entre los puntos kilométricos 143 y 148, 6 kilómetros de la N-120 en varios tramos entre los puntos 302 y 315; la N-601 entre los km 322 y 325; la N-630 entre los kilómetros 99 y 143 y 153 y 204, y la N-621 entre los puntos kilométricos 9 y 25.

Asimismo, se acometerá la mejora del balizamiento de la carretera N-630, mediante hitos de arista flexibles, captafaros verticales y jalones de nieve, entre los kilómetros 99,6 y 138, en ambas márgenes.

En Valladolid se ha autorizado un lote, por 35,28 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 4 en esta provincia, lo que contempla las autovías A-62 entre los kilómetros 101 y 193, VA-30 entre los puntos kilométricos 0 y 21 y la A-11 entre los kilómetros 294 y 412, así como vías de servicio y enlaces de estas autovías en dichos tramos; la N-620 entre los kilómetros 156 y 193 y la N-122 entre los km 396 y 412. Además, se realizará la rehabilitación de firmes en la N-122A (puntos kilométricos 395,8 a 402,7).

Finalmente, el lote de Soria, con un importe de licitación de 19,2 millones, tiene por objeto la conservación del sector 4 de carreteras en esta provincia, que contempla trabajos de mantenimiento en la autovía A-2 entre los kilómetros 139 y 181.

CONSERVACIÓN

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Se incluyen actuaciones como gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.